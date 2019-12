ATP Cup | ecco come funziona il “contorto” metodo d’assegnazione dei punti

Tennis - Marin Cilic è pronto a tornare : prima l’ATP Cup - poi gli Australian Open : Marin Cilic si unirà alla sua Nazionale in vista dell’ATP Cup che si giocherà in Australia ad inizio 2020, dopodichè sarà la volta degli Australian Open Marin Cilic, dopo aver saltato il finale di stagione 2019, si appresta a tornare in campo ad inizio 2020. A rivelarlo è stato lo stesso Tennista croato, il quale si è detto pronto a rispondere alla chiamata della sua Nazionale in vista della prossima ATP Cup che si giocherà in ...

ATP Cup - la lista dei “convocati” : ci sarà Nadal - l’Italia con Fognini-Berrettini : ATP Cup, Nadal mette nel mirino un altro successo dopo quello appena conquistato con la Spagna in Coppa Davis La stagione 2019 è andata in archivio con la Coppa Davis vinta dalla Spagna, ma già si pensa alla nuova annata che inizierà con l’ATP Cup. Si tratta di una competizione per Nazioni che a parer di molti è troppo simile alla Davis, le polemiche in questi ultimi mesi non sono di certo mancate, ma tant’è, tra un mese circa ...

Tennis - Rafael Nadal : “Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup” : Benché favorevole al nuovo format della Coppa Davis, almeno a parole pubbliche, Rafael Nadal ha mostrato qualche segnale di risentimento nei confronti di alcune criticità legate a quanto accaduto nei giorni scorsi alla Caja Magica di Madrid, con particolare riferimento ad alcuni orari assurdi di conclusione di match dei gironi. Ma il numero 1 del mondo non vede solo questo problema. Ne sottolinea anche un altro, e cioè che ci sono due ...

Coppa Davis 2019 - Rafael Nadal : ”Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup. Non c’è spazio per due coppe del mondo” : La Coppa Davis 2019 sta entrando nel vivo ma non si placano le polemiche sul nuovo format. Il numero uno del ranking, Rafael Nadal, si è espresso più volte sulla questione valutando negativamente la scelta degli organizzatori. Il tennista spagnolo, in particolare, ha spiegato che con queste modalità non c’è margine d’errore. Nadal si è poi soffermato sul fatto che la Coppa Davis è posizionata nella parte finale del calendario così ...

Tennis – Coppa Davis e ATP Cup troppo vicine? Nadal propone una soluzione : “unifichiamo le due competizioni” : Coppa Davis e ATP Cup nello spazio di poche settimane, Rafa Nadal propone la soluzione di unificare le due competizioni La stagione Tennistica 2019 è piuttosto anomala. Vista la presenza della Coppa Davis, che con il nuovo format (criticatissimo) è stata calendarizzata a fine novembre, l’annata di chi ha deciso di partecipare si è allungata con quache giorno extra di partite e allenamenti. E non è finita qui: fra qualche settimana si ...

ATP Cup 2020 : il calendario completo e le date. Gironi - formula e avversarie dell’Italia : La ATP Cup 2020 andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Si tratta di un nuovo torneo di tennis per Nazioni con un ricchissimo montepremi di 20 milioni di dollari, alla manifestazione prenderanno parte 24 Nazionali che sono state suddivise in sei Gironi da quattro squadre ciascuno: due gruppi andranno in scena a Brisbane, due a Perth, due a Sydney. La risposta della ATP alla rinnovata Coppa Davis è molto lampante e si preannuncia ...

Tennis - ATP Cup 2020 : completato il quadro delle Nazionali qualificate. C’è la Norvegia per l’Italia : L’elenco dei partecipanti all’ATP Cup, che si terrà dal 3 al 12 gennaio 2020 a Brisbane, Perth e Sydney, è completo: gli ultimi sei Paesi, ovvero Bulgaria, Cile, Polonia, Uruguay, Moldavia e Norvegia, si sono qualificati attraverso la classifica ATP Cup per completare il field di 24 squadre. Grigor Dimitrov (Bulgaria), Cristian Garin (Cile), Hubert Hurkacz (Polonia), Pablo Cuevas (Uruguay), Radu Albot (Moldavia) e Casper Ruud ...

Tennis - Roger Federer rinuncia alla nuova ATP Cup. Ci sarà l’Italia con Berrettini e Fognini : Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli ...

ATP Cup – Roger Federer dà forfait per ‘motivi familiari’ : Svizzera squalificata : Gli organizzatori dell’ATP Cup hanno annunciato il forfait di Roger Federer dalla prima edizione del nuovo torneo: Svizzera squalificata La prima edizione della ATP Cup perde uno dei suoi principali protagonisti. Tramite un tweet gli organizzatori del torneo hanno reso noto che, a causa di ‘motivi familiari’, Roger Federer non prenderà parte al neonato torneo che si terrà in Australia dal 3 al 12 gennaio 2020. Federer, ...