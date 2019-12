Ansia | stress | depressione | irascibilità | gli effetti poco noti dei cambiamenti climatici

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) (di Pier David Malloni)sono alcuni deglideisulla nostra salute psicofisica. E’ quanto emerso a uno studio dell’Australian Psychological Society, che ha pubblicato una guida con cinque passi per far combattere il ‘Climate Change Di‘. Il primo consiglio degli esperti e’ ‘pensa a te stesso‘, ovvero non bisogna cercare troppezie sui danni all’ambiente. “Avere un flusso continuo di informazioni non risolve il problema dei– scrivono gli esperti, che raccomandano di non sconvolgere le proprie routine e di prendersi del tempo per il relax -, e allo stesso tempo esporsi a questa fonte dicostantemente puo’ averepsicologici pesanti“. Un altro consiglio è quello di ‘fare rete’, confrontandosi ...

devastaezione : RT @existaence: ma sono io oppure il disordine è disturbante? cioè entrare in una stanza disordinata mi mette STRESS ANSIA ANGOSCIA!!! - IndigoMoon91 : @unafavolanone @DarioSegreto_ OH GRAZIE! Perché ti giuro che lo stress e l'ansia mi sta uccidendo e non ne sto vene… - existaence : ma sono io oppure il disordine è disturbante? cioè entrare in una stanza disordinata mi mette STRESS ANSIA ANGOSCIA!!! -