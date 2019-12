“Anna e Marco” | il cortometraggio di Anlaids con la musica di Lucio Dalla per

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019), Associazione Nazionale per la Lotta contro L’Aids è stata fondata nel 1989 con l’obiettivo di promuovere la diffusione della ricerca clinica e sociale nel campo dell’HIV, migliorare la qualità di vita delle persone con HIV e delle loro famiglie e contrastare lo stigma legato alla patologia. Oggi la ricerca clinica ha permesso alle persone con HIV di avere un’elevata qualità e aspettativa di vita; così la sensibilizzazione e l’informazione giocano un ruolo importante: discriminazione, disinformazione e una strano imbarazzo ruotano ancora intorno alla patologia. In occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale per la lotta all’Aids,Sezione Lombarda ha realizzato un, scritto e diretto da Alice Lombardi e Daniele Barraco. Il video si inserisce nell’ambito del Progetto Smart Aids finanziato da ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della Città ...

