Alessandria | scomparsi due sedicenni | ' Sono saliti sull' auto dell' amica più grande'

(Di domenica 1 dicembre 2019) Momenti di preoccupazione ed angoscia per due famiglie di. Mercoledì 27 novembre due, Marika Liliana De Cata e Nicolò Balbiano,nel nulla. I due ragazzi non sarebbero fidanzati, mamolto amici e frequentano le stesse compagnie. Sembra che si siano allontanati a bordo di un'guidata da una ragazza più, potrebbe essere Alessia C. I genitori, sui social, hanno lanciato accorati appelli per ritrovare i due adolescenti. La scomparsa di Marika e Nicolò Marika e Nicolò hanno fatto perdere le loro tracce intorno alle tredici di mercoledì. I loro telefoni cellulari, da allora, risultano spenti e nessuno dei numerosi amici che hanno in comune sa spiegare il motivo di questo allontanamento. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito finora, sarebbero stati visti salire- una Nissan, moo Micra di colore grigio metallizzato -a ...

