Albania | si dimette la sindaca di Durazzo dopo gaffe in tv | “Terremotati in hotel 5

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Sono contenta che siano morte soltanto 50 persone” e “in fondo molti concittadini hanno avuto la possibilità di essere ospitati ina 5 Stelle per le vacanze che altrimenti non avrebbero potuto permettersi”. Le parole delladi, Valbona Sako, all’emittente televisiva albanese Top Channel nel corso di un’intervista, hanno suscitato un vespaio di polemiche che l’hanno costretta arsi a soli 4 mesi dall’elezione, in una città duramente colpita dal terremoto di magnitudo 6.4. Inutili i suoi tentativi di arginare la valanga di critiche e di chiarire il senso delle sue parole e il passo indietro è stato inevitabile. “Le mie intenzioni sono state fraintese – ha scritto Sako su Facebook -. Sono ferita dalle reazioni negative a un’intervista che ho rilasciato. Uno stress che va oltre le mie forze, per questo ho deciso dirmi ...

