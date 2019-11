Toto Wolff F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Doppietta significativa dopo tanto tempo | Bottas deve

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Mercedes incontenibile nelle qualifiche del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Yas Marina. Le Frecce d’Argento hanno dominato in lungo e in largo il time attack, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position mentre Valtteriha chiuso alle spalle del compagno di squadra anche se partirà dal fondo per aver sostituito la power unit. Il sei volte Campione del Mondo andrà a caccia della vittoria nell’ultimo appuntamento stagionale mentre il finlandese cercherà una bella rimonta. Il team principalha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “È passato un po’ didalla nostra ultima doppietta in qualifica, quindi questo risultato significa molto per noi. Abbiamo poi rinforzato il nostro record qui ad Abu, una pista molto affine alla nostra macchina. La qualifica è sempre un banco ...

