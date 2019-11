Sicilia | Unci | ‘solidarietà a Paolo Borrometi’

Sicilia : stabilizzazione pip 'Emergenza Palermo' - Savona 'prima parifica e pronuncia Consulta' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - La parifica del bilancio regionale da parte della Corte dei Conti e la pronuncia della Consulta, prevista per il 13 gennaio. Sono i due scogli che devono essere superati per consentire il passaggio dei lavoratori del cosiddetto bacino di 'Emergenza Palermo' alla Resais

Sicilia : stabilizzazione pip ‘Emergenza Palermo’ - Savona ‘prima parifica e pronuncia Consulta’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – La parifica del bilancio regionale da parte della Corte dei Conti e la pronuncia della Consulta, prevista per il 13 gennaio. Sono i due scogli che devono essere superati per consentire il passaggio dei lavoratori del cosiddetto bacino di ‘Emergenza Palermo’ alla Resais. A dirlo chiaramente è il presidente della Commissione Bilancio dell’Ars Riccardo Savona al termine di una giornata di ...

Biglietti aerei a 500 euro per Natale - Cancelleri annuncia tariffe sociali per i Siciliani : tariffe sociali per i siciliani che devono viaggiare per studio o per lavoro. Lo ha annunciato il vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri. Il sottosegretario ha annunciato la presentazione di un emendamento alla prossima legge di bilancio. Per tornare in Sicilia voli a 500 euro L’annuncio giunge nei giorni in cui impazza sul web la protesta dei pendolari siciliani che, in vista delle festività natalizie, stanno ...

