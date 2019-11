Serie A 2019/2020 : le partite della quattordicesima giornata su Sky e DAZN : Serie A, quattordicesima giornata Dopo gli impegni con le coppe europee, si torna al campionato di Serie A 2019/2020, giunto alla quattordicesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della quattordicesima giornata La giornata di campionato si apre con i tre match in programma oggi e si chiude lunedì sera con il posticipo di Cagliari. Nel dettaglio, ...

Lucescu : “l’Italia può vincere l’Europeo. Balotelli? Nessuno può vincere le partite da solo in Serie A” : “Mancini ha fatto un grande lavoro, con ottimi risultati e lanciando tanti giovani. La fase finale non è come le qualificazioni, ma l’Italia è in un momento di totale fiducia e devono giocare questo campionato per vincerlo”. Così Mircea Lucescu, ex allenatore di Brescia e Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dalla ‘sua’ Bucarest a poche ore dal sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Per il tecnico ...

CorSport : difesa del Napoli a doppia velocità. In Champions presi 4 gol in 5 gare - in Serie A 16 in 13 partite : La difesa del Napoli funziona meglio in Champions che in campionato, scrive il Corriere dello Sport. Nella competizione europea, la squadra di Ancelotti ha incassato 4 gol in 5 giornate, nemmeno uno a giornata. Mentre in Serie A, dopo 13 partite, ha già subito 16 gol. Sono sei le squadre di Serie A che hanno subito meno gol del Napoli. Al primo posto c’è la Juve, con 10. Il Verona ne ha incassati 11, l’Inter 12, mentre 14 sono i gol presi da ...

Serie A - le partite della 14ª giornata su Sky e DAZN : il palinsesto completo : Serie A SU SKY O DAZN – Si gioca un nuovo turno di Serie A. Ad aprire la quattordicesima giornata sarà Brescia-Atalanta. Sabato si giocano altre due gare: Genoa-Torino e Fiorentina-Lecce. Domenica che si aprirà con Juventus-Sassuolo. Alle 15 si giocano Inter-Spal, Lazio-Udinese e Parma-Milan. Alle 18 in campo Napoli-Bologna. Il posticipo domenicale è Verona-Roma. Chiuderà lunedì Cagliari-Sampdoria. Come lo scorso anno sono Sky e DAZN ...

