Sardine | Sala | “Hanno occupato uno spazio vuoto” Esponenti Dem | “Non dobbiamo metterci

(Di sabato 30 novembre 2019)mettere il cappello sulle”. È questo l’errore principale che il PD deve evitare secondo i deputati, senatori Dem e sindaci che si sono riuniti oggi a Milano al convegno di Base Riformista. “Lehannounoche noi abbiamo lasciatocommenta il sindaco di Milano Giuseppementre per il senatore Dem Mauro Laus: “riconoscere il nostro errore: se una piazza si riempie è perché c’è stato un distacco tra il nostro partito e il territorio”. Una visione non condivisa dalla sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi: “Siamo sempre stati nelle piazze e nei mercati”. Una presenza che però non sembra essersi tramutata in voti alle urne: “È un problema storico questo per la sinistra” chiude Malpezzi. “Negli scorsi anni siamo stati al governo in un momento difficile per il paese. A questa assunzione di responsabilità non ...

