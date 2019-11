Regionali Calabria | Callipo scioglie le riserve e si candida a presidente Zingaretti

Pippo Callipo candidato di Zingaretti alle Regionali in Calabria : il Pd scippa Di Maio ma ora ha due nomi : Sarà Pippo Callipo, imprenditore ittico, il candidato ufficiale del Pd alle prossime regionali in Calabria. Ufficiale, ma non l'unico: il governatore uscente Mario Oliverio, infatti, ha annunciato l'intenzione di scendere in campo comunque, senza l'appoggio del partito, puntando sul proprio "pacchet

Elezioni Regionali Calabria - Pippo Callipo è il candidato del centrosinistra : “Accetto la sfida” : Pippo Callipo sarà il candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali in Calabria. È stato lo stesso imprenditore di Pizzo (Vibo Valentia) ad annunciare di aver sciolto la riserva e di voler partecipare alla corsa per la successione di Mario Oliverio. "Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia", è il messaggio di Callipo.Continua a leggere

Regionali Calabria - il centrodestra potrebbe convergere su Maria Limardo : Il 2020 sarà un anno pieno di appuntamenti elettorali per tutte le forze politiche in campo. Se da una parte il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra non sembrano essere in grande spolvero, dall'altra c'è un centro-destra che è pronto ad affrontare con fiducia e ottimismo i prossimi impegni elettorali. Bisogna infatti considerare che, tranne in Emilia Romagna dove il candidato del centro-destra e del centro-sinistra se la giocheranno ...

Regionali Calabria - candidato del M5s Aiello accusato di abuso edilizio. Lui replica : ‘Casa ereditata - sto aspettando direttive dal Comune’ : Una villetta abusiva in provincia di Catanzaro. A poche ore dall’ufficialità della sua candidatura a presidente della Regione Calabria con il Movimento Cinque Stelle, Repubblica ha scritto che Francesco Aiello è proprietario di una villa nel Comune di Carlopoli con una cubatura superiore al consentito e, perciò, “dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere, nonostante Tar e Consiglio di Stato abbiano condannato il professore e ...

Regionali Calabria - Aiello ha deciso : sarà il candidato M5s. Niente coalizione civica col Pd. Ma i 5 Stelle ora rischiano di spaccarsi : Alla fine sarà Francesco Aiello, professore di politica economica dell’università della Calabria, il candidato del Movimento Cinque Stelle per le Regionali in Calabria. Il docente universitario di Cosenza scioglie la riserva “dopo un’attenta riflessione e con la consapevolezza di affrontare un’intensa, importante e difficile sfida”. Il docente immagina una coalizione di cui i grillini siano solo la forza politica ...

Regionali Emilia-Romagna e Calabria - Lombardi (M5s) : “Rivotiamo su Rousseau sulle alleanze” : L'esponente pentastellata Roberta Lombardi, intervistata a 'Un Giorno da Pecora', ha proposto una nuova votazione online su Rousseau, per consultare gli iscritti sul tema delle alleanze alle elezioni Regionali: "Chiediamolo ai cittadini delle rispettive regioni magari in modo un po' più diretto".Continua a leggere

Regionali Calabria - De Masi insiste : “M5s e Pd - basta veti incrociati per il bene della gente. E cerco di convincere Callipo : è una risorsa” : L’appello di Nino De Masi non è caduto nel vuoto. Quando i giochi sembravano fatti circa la mancata alleanza tra il Pd e il Movimento Cinque Stelle in Calabria, le parole dell’imprenditore di Gioia Tauro, vittima della ‘ndrangheta, stanno riaprendo i giochi. Da una parte, infatti, il M5s frena sul candidato Francesco Aiello e, con la scusa del maltempo, rinvia la sua presentazione prevista per domani. Nel frattempo diversi parlamentari ...

Elezioni Regionali Calabria 2020 : data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Calabria 2020: data, candidati e quando si vota Il 2020 sarà un anno politicamente intenso. Il destino del governo in carica, nato sull’alleanza – dopo la rottura tra pentastellati e Lega – tra M5S, Pd, LeU e a seguire Italia Viva incrocia le Elezioni regionali che vedranno il ritorno alle urne di 8 regioni italiane. Il centrodestra, il cui vantaggio elettorale è registrato da tutti i sondaggi a livello ...

Regionali Emilia e Calabria - Di Maio chiude al Pd : M5S correrà da solo : M5S esclude alleanze con il Pd alle Regionali in Emilia e Calabria. «Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni», ha detto Luigi Di Maio mentre il Movimento annuncia il cadidato in...

Elezioni Regionali in Calabria : il M5S sceglie il docente Francesco Aiello : Il MoVimento 5 Stelle ha scelto, ma non ancora ufficializzato, il nome da presentare come candidato alla presidenza della Regione Calabria: è l'economista e docente universitario Francesco Aiello, professore di politica economica all'Università della Calabria nonché fondatore di Open Calabria. Il diretto interessato, però, non ha ancora sciolto la riserva e si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno questo che più che un onore ...