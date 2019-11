Mafia | era sfuggito a cattura in operazione antidroga a Palermo | arrestato Pietro Luisi

Strage di Capaci - il pentito Riggio : “Non era solo Mafia. Nel 2000 Cosa nostra voleva uccidere il giudice Guarnotta” : Nel 2000 Cosa nostra “voleva uccidere il giudice Leonardo Guarnotta“. Cioè l’ex componente del pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che all’epoca era presidente della corte che stava giudicando Marcello Dell’Utri per concorso esterno a Cosa nostra. A sostenerlo è il pentito Pietro Riggio, un uomo che ha vissuto una doppia vita: agente della polizia penitenziaria di giorno, e mafioso del clan di ...

Mafia : pm Giordano - ‘La Barbera era ritenuto uno dei migliori poliziotti’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – Arnaldo La Barbera, a capo del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’, che indagava sulle stragi Capaci e Borsellino “era ritenuto uno dei migliori poliziotti e io avevo fiducia sulle sue iniziative. Conosceva benissimo la struttura e le dinamiche criminali”. Così, il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano deponendo al processo sul ...

Mafia : depistaggio Borsellino - al processo spunta a sorpresa lettera elogio del pm ai poliziotti (2) : (Adnkronos) – E il magistrato cita nella lettera inviata al Procuratore capo Tinebra tutti i componenti del gruppo tra cui l’imputato Mario Bo, presente all’udienza di oggi. “Ha saputo scegliere e circondarsi di persone di valore tra le quali devo menzionare specialmente Claudio Sanfilippo, Salvo La Barbera, Mario Bo, e più di recente Lilia Fredella. “I suoi uomini lo amano anche se impone ritmi di lavoro ...

Mafia : pentito Riggio - ‘capii che dietro la strage di Capaci non c’era solo Cosa nostra’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – “Capii che oltre a Cosa nostra c’erano anche altre persone che si erano interessate” alla strage di Capaci. A rivelarlo, collegato in videoconferenza al processo Capaci bis di Caltanissetta, è il pentito di Mafia Pietro Riggio. In particolare il collaboratore parla di episodi che avrebbe appreso da Giovanni Peluso, l’ex poliziotto indagato per la strage di Capaci. Mi disse: ...

Mafia - “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale” : scatta il blitz. Ma è falso allarme : Hanno scambiato un paziente ricoverato in ospedale per il super latitante Matteo Messina Denaro. Un falso allarme che questa mattina ha fatto scattare misure speciali nell’ospedale Bonino Pulejo di Messina. Il dubbio sulla reale identità dell’uomo è venuto ad alcuni infermieri che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dicendo che tra i malati c’era il boss di Cosa Nostra. A quel punto magistrati e ...

Mafia : Messina Denaro in ospedale a Messina? Fatto test Dna ma era falso allarme : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Momenti di tensione questa mattina all'ospedale Bonino Pulejo di Messina dove per qualche ora si è pensato che tra i pazienti ci fosse anche il boss latitante Matteo Messina Denaro. La Procura ha subito inviato i militari del nuclei speciali per prelevare un campione d

Carlo Alberto Dalla Chiesa - i figli del generale dovranno essere risarciti dal Fondo per le vittime di Mafia : I figli del generale Carlo Aberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 da Cosa Nostra a Palermo, dovranno essere risarciti dallo Stato. La decisione arriva della II sezione della Corte d’appello di Milano che ribalta la sentenza di primo grado nel 2018. Secondo questa, il ministero dell’Interno, che gestisce un “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso“, si era visto dare ragione ...

Mafia : Fillea Cgil - 'bene sequestro Guttadauro - liberare lavoro da oppressione mafiosa' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "L’edilizia si conferma, a Palermo e in tutta Sicilia, settore privilegiato per gli interessi mafiosi e per il riciclaggio del denaro. Occorre continuare a liberare il lavoro e i lavoratori dalla presenza mafiosa a partire proprio dall’edilizia e affrontare efficacemen

La Mafia fa soldi spaccando le ossa ai disperati per truffare le assicurazioni : Duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio. Fermati i vertici di importanti famiglie mafiose e verificati inediti interessi criminali di Cosa nostra, comprese le truffe assicurative con il sistema degli spaccaossa. In azione dall'alba, la polizia di Stato, con fermi e sequestri per associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, danneggiamento fraudolento di ...

Operazione antiMafia a Palermo - decimato il mandamento di Brancaccio (VIDEO) : https://www.direttasicilia.it/wp-content/uploads/2019/11/d92zhb35fc5s6u1i.mp4 Operazione antimafia a Brancaccio a Palermo. Sono nove gli arresti eseguiti oggi a Palermo all’interno del mandamento mafioso di Brancaccio, un duro colpo a cosa nostra. È una mafia dall’aspetto inedito quella che emerge dall’Operazione antimafia di Brancaccio, una mafia che apre il proprio business anche ad altre attività criminali. Questa mattina ...

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos (6) : (Adnkronos) - "Gli italiani - aveva detto il Pg Carlo Lenzi durante la requisitoria- dovevano capire con chi avevano a che fare". E i falsi collaboratori, Francesco Andriotta, Calogero Pulci e Vincenzo Scarantino, che ruolo hanno avuto? "Andriotta e Pulci hanno reso gravissime dichiarazioni mendaci