L’uomo del giorno | Gary Lineker | uno dei migliori attaccanti inglesi | ai Mondiali del ’90

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)è uno dei più famosinella storia del calcio inglese. E’ stato una leggenda del Leicester. Nato nel 1960,compie oggi 59 anni. Nel 1978 firmò il primo contratto da professionista con le “Foxes”. Con il Leicester saranno 94 gol in 195 partite. Nel 1985 si trasferì all’Everton. Nella stagione con la maglia dei Toffiessegnò 30 gol in campionato, diventando capocannoniere e portando la squadra al secondo posto. L’anno dopo arriva la chiamata del Barcellona. Tre stagioni e 42 gol il bottino in Spagna. Poi il ritorno in Inghilterra con la maglia del Tottenham e 67 gol in tre stagioni. Chiuse la carriera in Giappone con la maglia del Nagoya Grampus. E’ il terzo realizzatore di sempre della Nazionale inglese con 48 reti, dietro a Rooney e Bobby Charlton. Nel 1986 vinse il titolo di capocannoniere ai...

beppe_grillo : La #Canapa è la più antica fibra tessile utilizzata dall’uomo. In passato era considerata l'oro verde. Oggi è un pr… - fattoquotidiano : “I 5 STELLE SONO FINITI?” I sogni son desideri, ma anche talk-show. Per avverare il sogno, l’Uomo Vogue di Mediaset… - demagistris : L’uomo violento con una donna è un uomo che non sa cosa sia l’amore,quindi non è uomo,perché chi ama non può che am… -