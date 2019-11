L’Oms aggiorna le raccomandazioni sui test dell’Hiv

Fonte : wired

(Di sabato 30 novembre 2019) (Foto: Belova59 da Pixabay) Maschi nella stragrande maggioranza dei casi, e giovani. La maggior parte delle nuove infezioni da hiv registrate per il 2018 in Italia ha riguardato in effetti molto più la popolazione maschile e i giovani, con le incidenze maggiori registrate nella fascia d’età tra i 25 e i 39 anni. (Foto: Notiziario Istisan/2019) Si è trattato per lo più di infezioni dovute a rapporti non protetti (oltre l’80%), per un totale di 2847 nuovi casi registrati in Italia. In diminuzione rispetto all’anno precedente, quando erano circa 3500. Ma così come le nuove diagnosi registrate negli ultimi anni, anche quelle per il 2018 in maggioranza sono diagnosi tardive (soprattutto per gli eterosessuali). (Foto: Notiziario Istisan/2019) Gli ultimi dati sull’epidemiologia dell’hiv arrivano dall’Istituto di sanità e come di consueto permettono, ma solo ...