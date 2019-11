LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Leclerc fa sognare | precede Hamilton nella Q2!

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : il graffio di Leclerc - Ferrari davanti nella Q2! Si riapre tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Ultimi 12 minuti per stabilire la griglia di partenza. Hamilton resta favorito, ma Leclerc…. 14.48 INIZIATA LA Q3! 14.47 La classifica della Q2. CLASSIFICATION: END OF Q2 Lelcerc just snatches top spot from Hamilton with a rapid final flying lap

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Hamilton pazzesco - 3° Leclerc con una mescola di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Leclerc di nuovo in pista con gomme medie. 14.37 Hamilton oggi è di un altro pianeta, la sensazione è che Leclerc e Vettel possano giocarsela con Verstappen per la prima fila. Più indietro Albon. 14.36 Al momento eliminati Kvyat, Norris, Stroll, Gasly e Magnussen. 14.35 La Ferrari dunque subisce l’onta di venire preceduta da entrambe le Mercedes pur con il vantaggio delle gomme soft (contro ...