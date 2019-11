L’agente di Callejon | “Nessuna trattativa con club cinesi Callejon non ha intenzione di

ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Sulla questione della possibile partenza di Josè Mariaa gennaio, oggi su diversi quotidiani, fa chiarezza il suo procuratore. Questa mattina più di un quotidiano dava per certo l’addio tra lo spagnolo e il Napoli, in virtù di un accordo già raggiunto con il Dalian di Hamsik e Benitez. L’agente Manuel Garcia Quilòn ha spiegato la situazione a Calciomercato.it “Non c’è alcunain corso connon hadi partire a gennaio. José pensa solo al Napoli. Vuole far bene con la maglia azzurra che veste dal 2013 e a cui tiene tantissimo. C’è tempo per pensare al suo futuro e al suo contratto. Ora conta il campo”. L'articolo L’agente di: “Nessunaconnon hadi partire a gennaio” ilNapolista.

