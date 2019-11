Jessica Battistello | pesanti accuse | “Scrocchi ancora soldi” | lei replica seccata

Maria De Filippi - Jessica Battistello tuona : “Ha sbagliato con Zarino” : Jessica Battistello difende Alessandro Zarino: la frecciatina a Maria De Filippi Maria De Filippi , dopo la messa in onda della scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne, è stata sommersa di critiche. Il motivo? Non è piaciuto il modo in cui la conduttrice ha trattato il bel modello partenopeo, proponendo il trono a Veronica Burchielli subito dopo avergli chiesto di lasciare lo studio. Jessica Battistello , che ha conosciuto Alessandro Zarino ...

Jessica Battistello : "Mi mancava Andrea - mi rendevo conto che volevo stare con lui" : Li abbiamo conosciuti questa estate in Temptation Island. Andrea Filomena e Jessica Battistello avevano dato da subito l'impressione di non essere una coppia stabile e i problemi sorti poco prima della loro partecipazione li avevano spinti persino ad annullare un matrimonio pronto per essere coronato.Dentro il reality Jessica si è resa conto che le attenzioni dell'ex tentatore ora tronista Alessandro Zarino l'avevano attratta tanto da perdere ...

Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga! Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena : “Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare”, dovevano sposarsi ma la partecipazione a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è stata fatale.\\ I problemi non erano recenti: “Sono entrata – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” – con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano ...