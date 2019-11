Il segreto | trame spagnole al 5 dicembre | Ulloa sospetta che sua moglie è a La Habana

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 dal 2 al 5ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Inoltre, c'è da ricordare che il 6non verrà trasmessa la soap in quanto è festa nazionale nel paese iberico. In particolare, Raimundoinizierà are che la Marchesa Isabel e la sua ancella Antonita in realtà sanno molto di più di quanto lasciano credere su dove si trovi Donna Francisca Montenegro. Infatti, il marito della Matrona e Mauricio Godoy sospetteranno che la donna è segregata all'interno di una stanza segreta della tenuta de La....

zazoomblog : Il Segreto trame: Fernando fa in modo che Esteban venga accusato della morte di Adela - #Segreto #trame: #Fernando… - berta95italy : Il Segreto, trame: Fernando fa in modo che Esteban venga accusato della morte di Adela - dumurin : @FerdinandaNo @dolcecinica @GiusCandela no, Il Segreto ha aiutato un sacco la rete in un periodo nero. Poi le trame… -