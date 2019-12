E niente | stanno per uscire anche i biscotti con la crema Pan di Stelle

trendit

(Di domenica 1 dicembre 2019) I Nutella Biscuitsandando letteralmente a ruba: sui social tantissimi italiani continuano a segnalare le difficoltà riscontrate nel trovare icon la Nutella, lanciati sul mercato italiano a inizio Novembre. Non è tutto, perché proprio a causa della scarsa reperibilità del prodotto, c’è qualcuno che ha iniziato a sfruttare la situazione a suo vantaggio: sul web sono infatti in vendita i famosia prezzi vertiginosi. Una confezione potrebbe arrivare a costare12€, per coloro che non riescono ad aspettare il ritorno deisugli scaffali. Nel frattempo però, Pan diha deciso di fare lo stesso grande passo, ed ha annunciato l’uscita dei Biscoripieni con la celebre, da poco in venditain barattolo. Il nuovo biscotto, che affirà il classico Pan di, sarà disponibile da Gennaio 2020 in tutti i ...

