Conto alla rovescia per pace fisco | verso incasso 1 | 2 miliardi

(Di sabato 30 novembre 2019) Lunedi' prossimo 2 dicembre ilchiamacassa: scade il termine per il pagamento della rata per chi ha aderito"rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio" delle cartelle (ci sono comunque 5 giorni di 'tolleranza'). Si tratta dell'ultima chiamata per 1,8 milioni di contribuenti che dovrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 1,2di euro che si aggiungeranno agli 1,6gia' incassati a luglio in occasione della prima rata della rottamazione-ter, per un gettito complessivo nel 2019 di 2,8atteso dai due provvedimenti di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. L'obiettivo diper l'anno in corso e' contenuto nell'atto aggiuntivo tra Mef e Agenzia delle entrate-Riscossione illustrato il mese scorso dal presidente dell'Ente Antonino Maggiore durante l'audizione allla Camera. In quella occasione e' emerso che la prima rata della ...

