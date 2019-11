Calendario F1 Mondiale 2020 | date | programma e tutti i 22 GP

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) La stagione 2019 della Formula 1 è ormai agli sgoccioli dunque è arrivato il momento di cominciare a mettere nel mirino il prossimo campionato della massima serie automobilistica internazionale. Ildel, ufficializzato dalla FIA nelle ultime settimane, sarà composto da un numero record di 22 tappe spalmate su un periodo di poco più di 8 mesi di competizioni. Si comincerà come di consueto da Melbourne il 15 marzo con il Gran Premio d’Australia mentre l’ultimo atto della stagione andrà in scena per il settimo anno consecutivo ad Abu Dhabi il 29 novembre. Tre novità rispetto al 2019: torna il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort il 3 maggio dopo 35 anni di assenza, esordisce il Vietnam ad Hanoi il 3 aprile mentre esce di scena una tappa storica come quella tedesca. Fari puntati per gli appassionati del Bel Paese sul Gran Premio d’Italia, in ...

