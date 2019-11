Alessio Boni e il matrimonio | Non credo di averne bisogno

blogo

(Di sabato 30 novembre 2019) Sta per diventare padre per la prima volta a 53 anni l'attore, che negli ultimi tempi non nascondere di vivere veramente un momento magico. Una gravidanza, quella della compagna Nina Verdelli, voluta fortemente da entrambi., infatti aveva già più volte dichiarato di voler diventare papà, e finalmente il sogno di creare una famiglia con la compagna Nina sembra essersi realizzato.A tal proposito, però, in una lunga intervista al settimanale F,ha anche svelato di non sognare il: "? Io nonche il nostro amore abbiadi questo. È talmente forte, pieno, vivo, che non hadi niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Ma se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei" E sul fatto di diventar papà dopo i 50 anni, spiega: "Non c’è un’età per diventarlo: padri si è, o ...

