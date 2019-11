Fonte : optimaitalia

(Di sabato 30 novembre 2019) Neanche il tempo di riprenderci dalleBlack Friday che ilha già fatto capolino sul noto e-commerce oggi 30 novembre. Nuove occasioni, soprattutto nel settore, ci faranno compagnia per tutto il weekend e pure fino al 2 dicembre, giorno dedicato proprio al lunedìappunto. Il risparmio è ancora una volta garantito su grossi brand, in particolare sui dispositivi, Samsung e pure Xiaomi.tra leEsattamente come nel caso del Black Friday, anche per ilin vetrina ci sono dei forti ribassi sui dispositivi. Il prezzo delP30 Lite, ad esempio, resta ribassato esattamente come nella giornata di ieri 29 novembre ed in effetti è possibile acquistarlo al costo di 228 euro.box="B07QVL8HBR" IlMate 20 Lite, nella stessa fascia di mercato, fa gran ...

wordweb81 : A capofitto nelle offerte Cyber Monday Amazon: migliori sconti su smartphone Huawei, Samsung, Xiaomi - BorskiKay : RT @OptiMagazine: A capofitto nelle offerte #CyberMonday #Amazon: migliori sconti su smartphone Huawei, Samsung, Xiaomi - OptiMagazine : A capofitto nelle offerte #CyberMonday #Amazon: migliori sconti su smartphone Huawei, Samsung, Xiaomi… -