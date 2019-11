Veneto | Zaia firma protocollo con Gdf per gestione risorse sanitarie 2

Autonomia : M5S Veneto - il governo accelera - Zaia mette il freno' : Venezia, 29 nov. (Adnkronos) - “Assistiamo ancora una volta alla commedia del nostro Governatore sull’Autonomia, ma questa volta siamo all’avanspettacolo”. Sono le parole dei Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto, Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel che aggi

Shoah : Gruppo Zaia - in Veneto legge per preservare ricordo orrori del passato : Venezia, 29 nov. (Adnkronos) - “La consapevolezza di quanto è stato è la base della comprensione del valore della vita umana e, quindi, del rispetto dell’altro. È l’unica via da intraprendere perché gli orrori del passato non si ripetano più. Ed è con questo spirito che presenteremo un Progetto di l

Albania : Zaia - 'pronti all'invio colonna mobile di Protezione civile del Veneto' : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - “La Regione del Veneto ha dato disponibilità al Dipartimento Nazionale di Protezione civile per la partenza della colonna mobile della Protezione civile regionale verso l’Albania, colpita questa mattina da una forte scossa di terremoto. Il Veneto conferma anche in ques

Veneto - polemica per scelte del Teatro Stabile. Il comico Balasso contro il presidente ed ex portavoce di Zaia : “Lega se n’è impossessata” : Cultura di destra e cultura di sinistra. Cultura leghista o progressista, cultura fascista o comunista… Attorno al Teatro Stabile del Veneto è scoppiata una guerra, come mai si era combattuta in un’istituzione culturale del Nordest. È cominciato tutto all’inizio di novembre quando il Comunale di Padova ha ospitato Marcello Veneziani con “1919 – I rivoluzionari”, spettacolo che ha raccontato l’avventura di D’Annunzio ...

Maltempo Veneto - già 150milioni di danni : Zaia chiede lo stato di emergenza : Con una lettera inviata oggi via posta certificata al Premier, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza di Livello Nazionale per tutto il territorio del Veneto, interessato da calamitosi eventi atmosferici a partire dal 12 novembre scorso. La richiesta non riguarda il territorio comunale di ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Danni ingenti sulla costa - litorale e Bellunese” : ”I danni non sono ancora da quantificare, ma sono ingentissimi. Abbiamo chiesto un secondo commissario, oltre al sindaco Brugnaro che gestirà la situazione di Venezia e delle isole, per gestire la ricostruzione e il ripristino nei territori della regione massacrati da piene di fiumi, frane, dissesti e scomparsa di chilometri di spiaggia”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia, questa mattina, ha fatto il punto della situazione ...

Maltempo : Zaia - in Veneto danni ingenti su costa - litorale e bellunese : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - “I danni non sono ancora da quantificare, ma sono ingentissimi. Abbiamo chiesto un secondo commissario, oltre al sindaco Brugnaro che gestirà la situazione di Venezia e delle isole, per gestire la ricostruzione e il ripristino nei territori della regione massacrati da

Maltempo : Zaia - in Veneto danni ingenti su costa - litorale e bellunese (2) : (Adnkronos) - “In dieci giorni sono caduti dai 400 ai 700 mm di acqua – ha sottolineato Nicola Dell’Acqua, direttore dell’area tutela del territorio della Regione – si tratta della quantità che lo scorso anno si è registrata in 48 ore in occasione di Vaia. Il problema è rappresentato dall’ingrossame

Veneto - Zaia sorvola le aree colpite dal maltempo : Ricognizione aerea dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago su tutta l’area del Veneto: da Bibione alla laguna veneta, al Polesine. Queste le zone duramente colpite dal maltempo dei giorni scorsi. A bordo dell’elicottero il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l'assessore alla protezione civile Gianpaolo Battacin accompagnato dal Direttore Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige Loris Munaro. (Lapresse) ...

Maltempo : Veneto - domani Zaia fa il punto sull'emergenza in regione : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Tema duplice domani martedì 19 novembre per l’incontro del presidente Zaia con gli operatori dell’informazione, a palazzo Balbi: alle ore 11 il presidente Zaia e l’assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, in occasione della Giornata mondiale di prevenzione

Maltempo : Zaia - 'Veneto alluvionato - va riconosciuto stato di crisi' : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - “Sul Veneto alluvionato interverremo con la stessa tempestività con cui abbiamo fronteggiato l’emergenza Vaia”. Lo ha assicurato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia al termine di una ricognizione sui territori colpiti a bordo dell’elicottero dei Vigili del fu

Maltempo Venezia - Zaia : “Tutto il Veneto è martoriato” : “L’aiuto a Venezia deve essere dato, ma ricordiamoci che c’è tutta una regione che è martoriata, è in ginocchio”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Parlando con i giornalisti, Zaia ha fatto in particolare riferimento “alle località del litorale Veneziano, al Polesine, al Trevigiano. Pensate a Chioggia, Caorle e Jesolo. Ma anche alla montagna dove ci sono problemi di viabilità e di isolamento di ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Devastazione a Porto Tolle” : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno colpito duramente la costa polesana: danni si riscontrano in particolare nella zona di Porto Tolle, nella Sacca di Scardovari, dopo la burrasca ha colpito tutto il litorale. “Nel territorio di Porto Tolle e della costa polesana, dopo la furia dell’acqua di questi giorni, ci troviamo di fronte ad una devastazione che forse trova un unico precedente dopo la storica alluvione del 1966. So che i ...

Lega : Anci Veneto - solidarietà a Zaia per minacce sui social : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - "La mia solidarietà piena e totale al Presidente Zaia ed ai quattro consiglieri comunali vittima di un attacco vergognoso che lascia senza parole per la violenza. Si tratta di episodi che vanno condannati senza alcuna esitazione perché inquinano il clima richiamando un