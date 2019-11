Stop del sindaco Sala alla via intitolata a Craxi | meglio riconciliarci

Il Pd rompe il tabù della revoca ad Autostrade. Nel governo si discute di uno Stop parziale : La portata della decisione non è ancora stata decisa. Servirà un passaggio collegiale nel governo, a cui spetterà il compito, che è anche onere, di intestarsi la mossa. Ma la volontà - che è la sostanza - rimbalza sempre più insistente nei ragionamenti delle ultime ore. Concessione ad Autostrade: il Pd rompe il tabù della revoca, apre alla linea dura. Nel giorno in cui Beppe Grillo ...

Sanità del Lazio - dal Mef Stop al commissariamento ma le tasse non caleranno : L?ultimo giro è cominciato: in una delle prossime sedute del consiglio dei ministri, probabilmente entro due settimane, sarà votata l?uscita dal commissariamento della...

Ex Ilva - Stop a emendamento della Lega per reinserire lo scudo penale. Salvini : “Governo bugiardo!” : L'emendamento della Lega per reintrodurre lo scudo penale per ArcelorMittal non è stato ammesso alla discussione in commissione Bilancio al Senato. La proposta, che porta la firma di Matteo Salvini, è stata giudicata estranea alla materia della commissione. Il leader del Carroccio ha attaccato pesantemente il governo sulla vicenda.Continua a leggere

Viareggio dice Stop alla teoria del gender : Costanza Tosi In Toscana la dirigente scolastica di un liceo classico ha deciso di bloccare due eventi di propaganda gender senza contraddittorio stop alla propaganda ideologica sul gender. A mettere una freno alla pressione sempre più forte delle associazioni Lgbt sull’indottrinamento gender a bambini e adolescenti questa volta è una vincente collaborazione tra scuola e famiglie. Che a Viareggio sono riuscite a bloccare alcuni ...

Nicolò Barella - il centrocampista dell’Inter deve operarsi al ginocchio : previsto lungo Stop : Nicolò Barella dovrà sottoporsi a intervento. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ha effettuato esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di sabato sera contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti, rende noto il club nerazzurro, hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di ...

Sciopero del personale di volo : Stop confermato - voli a rischio : La società che gestisce le torri di controllo negli aeroporti italiani ha annunciato lo stop di 4 ore per la giornata di...

Batman Begins : trama - cast e curiosità della versione di ChriStopher Nolan del Cavaliere Oscuro : Ogni saga ha un inizio: lo sa bene chi, di mestiere, crea i film di supereroi. Per quasi dieci anni, il regista Christopher Nolan ha deciso – tra le altre cose – di dedicarsi anche al personaggio di Batman, realizzando una sua personale trilogia sul Cavaliere Oscuro di Gotham City che parte proprio da Batman Begins, pellicola del 2005 in onda venerdì 22 novembre su Italia Uno, dalle 21.25 in poi. Accanto al protagonista Christian ...

L’ospedale del futuro è hi-tech : con la gestione automatizzata di farmaci e dispositivi medici - Stop a sprechi ed errori terapeutici : Semplificare i processi, ottimizzando il tempo degli operatori sanitari, spesso oberati da carichi di lavoro eccessivi; abbattere il rischio clinico, per aumentare la sicurezza dei pazienti; avere un controllo ottimale dei costi, eliminando sprechi e inefficienze. Sono le importanti sfide che ogni giorno gli ospedali devono affrontare, per garantire la sostenibilità della spesa sanitaria e, al tempo stesso, un’elevata qualità delle cure: sfide ...

Infortunio Diego Costa - tre mesi di Stop per l’attaccante dell’Atletico Madrid [DETTAGLI] : L’attaccante dell’Atlético Madrid, Diego Costa è stato operato con successo per una “ernia del disco cervicale”. Lo ha annunciato lo stesso club colchonero in una nota. “Diego Costa ha subito un intervento chirurgico sull’ernia del disco cervicale a Madrid giovedì 21 novembre. Secondo lo staff medico del club, l’operazione è andata come previsto”, si legge nel comunicato. L’Atletico non ...

Sciopero del personale di volo : Stop di 24 ore - voli a rischio : La società che gestisce le torri di controllo negli aeroporti italiani ha annunciato lo stop di 24 ore per la giornata di...

Giornata dell’Infanzia - a Roma il flash mob per dire Stop alla guerra sui bambini. FOTO : L’iniziativa, organizzata da Save The Children, si è tenuta davanti alla stazione Termini e ha coinvolto gli alunni di alcune scuole della Capitale, oltre a 25 giovanissimi violinisti e violoncellisti dell'Orchestra "I Piccoli Musici”

Bonaccini-Borgonzoni - duello tv tra candidati in Emilia Romagna : “Da qui Stop all’avanzata della Lega” - “A noi voti di periferie e operai” : Fair play, nessuno scontro (se non sulla sanità) e tanti numeri. Sono gli ingredienti del primo confronto tv – a Cartabianca, su Rai3 – tra Stefano Bonaccini, presidente Pd dell’Emilia Romagna e la sua sfidante alle Regionali, la senatrice leghista Lucia Borgonzoni che aveva la missione di uscire dall’ombra del leader Matteo Salvini come sempre guida della campagna elettorale chiunque sostenga. “Almeno questa sera – ha ...

Ariana Grande : dopo lo Stop forzato - ha ripreso i concerti dello Sweetener World Tour : Forza Ari! The post Ariana Grande: dopo lo stop forzato, ha ripreso i concerti dello Sweetener World Tour appeared first on News Mtv Italia.

Ex Ilva - a Taranto ora si rischia lo Stop delle cokerie : ArcelorMittal ai sindacati: colpa del blocco delle merci legato alle proteste delle imprese dell’indotto