Spagna | Moreno la replica a Luis Enrique è velenosa | “non allenerebbe se non fosse per me”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’ormai ex vice del ct dellaha risposto duramente alle accuse ricevute da Lucho la scorsa settimana E’ finito in malo modo il rapporto trae il suo ex vice Robert, estromesso dallo staff di Lucho per slealtà. Parole durissime quelle del ct della, a cui lo stessoha volutore nel corso di una conferenza stampa: “se non l’avessi seguito,oggi non sarebbe il c.t. della. Non ho ancora capito ad oggi per quale motivoabbia voluto continuare a lavorare col resto dello staff ma non con me. Sono stato etichettato in modo ingiusto, non sono quello che ha detto. L’ho sempre seguito ovunque sia andato, sempre in modo leale. Non capisco perché mi abbia trattato così. Da adesso continuerò con la mia carriera di allenatore in prima, ho voglia di lavorare e ...

CalcioNews24 : Spagna, Moreno risponde a Luis Enrique: «Sei stato ingiusto» – VIDEO - Piergiulio58 : Spagna, Moreno replica a Luis Enrique: 'Mi ha fatto fuori senza un perché'... - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Moreno risponde a #LuisEnrique: 'Dette cose teribili, sono sotto shock. Senza di me non sarebbe ct della Spagna' https://t.c… -