Ragusa | intitolazione opera a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta FOTO

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 29 novembre 2019)scultorea in ricordo di, uccisi barbaramente il 4 ottobre scorso a Trieste

radiortm : Ragusa: intitolazione opera scultorea in ricordo degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta -… - LibertaSicilia : Ragusa. In Questura domani la cerimonia d'intitolazione di un'opera scultorea in memoria dei due poliziotti di Trie… -