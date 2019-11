Parlamentari M5S lasciano il convegno con De Micheli | «Comizio per De Luca»

M5s - nuova riunione dei Parlamentari calabresi : "Avanti da soli con Aiello candidato" : Avanti da soli, con Francesco Aiello candidato presidente. La maggioranza dei parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle non ha dubbi. Alle regionali del 26 gennaio il M5S deve presentarsi da solo, con buona pace di chi sperava in una corsa in tandem con il Partito democratico. È stato lo stesso capo politico Luigi Di Maio, del resto, a sottolineare che nella Regione del Sud non è replicabile il modello Umbria. Lo riporta ...

M5S si interroga - Parlamentari convocati : 15.10 Il capo politico dei 5 Stelle Di Maio convoca l'assemblea dei parlamentari il 27 novembre. Ordine del giorno:"Aggiornamento della situazione politica". Dopo che sulla piattaforma Rousseau gli iscritti hanno deciso che il M5S partecipi alle Regionali da solo, nel Movimento si dibatte. "Occorre una riflessione a 360 gradi,su tutti",per il presidente della Camera Fico."Il ruolo del capo politico singolo ha fallito", dice Roberta ...

"E ora alleiamoci col Pd". I Parlamentari del M5s ci prendono gusto a sconfessare Di Maio : “Bisogna allearsi con il Partito Democratico!! Solo così ce la possiamo fare!”. La sollecitazione, di prima mattina, arriva da Giorgio Trizzino. E scuote la chat dei deputati del M5s, a poche ore dal voto su Rousseau che ha sconfessato la linea di Luigi Di Maio. Il quale, ancora scottato per quel 70

M5s - iscritti al voto sul blog per “una pausa elettorale” in Emilia e Calabria. Ma è rivolta di consiglieri e Parlamentari contro Di Maio : Dopo settimane di tensioni e incontri, Luigi Di Maio ha deciso di affidare la decisione se correre alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria agli iscritti della piattaforma Rousseau. La scelta è arrivata in modo completamente inaspettato per i portavoce delle singole regioni: in questi giorni si aspettava l’intervento del capo politico e la mossa di ricorrere al voto in rete sta scatenando una vera e propria rivolta. Oggi gli utenti ...

Ex Ilva - malumori dei Parlamentari M5S per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Ex Ilva - vertice tra Conte e Parlamentari M5S di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Toscana - Salvini : “10 Parlamentari M5S con Lega? Non cerchiamo nessuno - ma pronti ad accogliere” : “Noi non siamo alla ricerca di nessuno ma è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la Lega. Se sono persone perbene, noi non avremo nessun problema ad accoglierle”. Lo ha detto Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, per presentare il progetto della Lega per elezioni regionali della prossima primavera in Toscana, a proposito delle ...

Taglio Parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il referendum : ci sono anche 3 M5s. Il grillino Giarrusso ammette : “Ho aderito” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...

E.Romagna : Parlamentari M5S - ‘andiamo soli - forse liste civiche’ : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Oggi con il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato un incontro molto positivo. Siamo siamo tutti concordi, sia come parlamentari che come consiglieri regionali che hanno svolto un ottimo lavoro in questi cinque anni, nel presentarci da soli, senza fare alleanze con i partiti, in occasione delle prossime regionali in Emilia-Romagna. E’ stato inoltre ribadito che le uniche alleanze ...

Regionali e non solo. I Parlamentari del M5s spingono Di Maio verso il Pd : Roma. La sintesi dei malumori grillini sta nello sfogo di Paolo Lattanzio. “Questa è l’ennesima capriola di Di Maio, che fa un passo avanti e mezzo indietro”, sbuffa il deputato pugliese, su una panchina del cortile di Montecitorio. “Ormai ti sei sporcato le mani, col Pd? Non puoi contraddirti immed

Tensione interna al M5s : Parlamentari scrivono lettera a Davide Casaleggio : Sale la Tensione all'interno del Movimento Cinque Stelle in vista delle elezioni regionali in Umbria di domenica prossima: le polemiche ruotano intorno all'alleanza regionale fatta col Partito Democratico, non digerita dalla base dei militanti e degli attivisti. Così, alcuni parlamentari hanno deciso di scrivere una lettera a Davide Casaleggio per chiedere che sia convocata presto un'assemblea per confrontarsi e discutere su varie questioni, con ...

DIETRO M5S/ Conte ha in mano i Parlamentari e Casaleggio vuole il Colle : I 5 Stelle ormai sono bande che cercano di spartirsi il potere rimasto, orfani di qualsiasi battaglia ideologica. I parlamentari hanno scelto Conte