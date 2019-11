Lavoro | i laureati più richiesti in Italia nei prossimi 5 anni

Oltre il 40% laureati in Italia non ha un Lavoro a 3 anni titolo : In Italia quasi sei laureati su 10 (il 59,8%) risultano occupati a tre anni dal titolo, una percentuale in crescita di dieci punti rispetto al 2014 ma ancora lontanissima da quella media europea che ha raggiunto l′83,5%.In pratica - secondo quanto emerge dai dati Eurostat relativi al 2018 pubblicati di recente - Oltre il 40% dei giovani che si laureano non trova (o non cerca nemmeno) lavoro nei tre anni che seguono la laurea. ...