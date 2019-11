La fascia media 2020 accoglierà Samsung Galaxy A11 | A31 e A41 | che non lesineranno sulle

Smartphone Android più potenti : vince l’ASUS ROG Phone 2 ma Xiaomi domina la fascia media : La potenza di elaborazione, in uno SmartPhone, non è tutto per assicurare un’esperienza d’uso soddisfacente, ma sicuramente è molto importante. A dirci quali siano gli SmartPhone più potenti del mercato ci ha pensato dunque AnTuTu, popolare benchmark che testa proprio la capacità di calcolo degli SmartPhone, pubblicando la sua classifica di ottobre. Tra i top gamma il re incontrastato si conferma l’ASUS ROG ...

Samsung Galaxy A50 - smartphone di fascia media in promozione su Amazon : Alla viglia del Black Friday Amazon non rallenta, anzi moltiplica le proprie offerte. Tra le più interessanti di oggi c’è quella che riguarda il Samsung Galaxy A50 , smartphone di fascia media con cui il colosso coreano è tornato a essere competitivo in uno dei segmenti più redditizi e diffusi del mercato. Si tratta infatti di un ottimo prodotto che, per caratteristiche tecniche, si segnala tra i migliori ...

MediaTek pronta a competere sulla fascia alta del mercato grazie al nuovo SoC 5G : MediaTek presenta ufficialmente il nuovo SoC Dimensity 1000 5G sviluppato con processo produttivo FinFET da 7 nm L'articolo MediaTek pronta a competere sulla fascia alta del mercato grazie al nuovo SoC 5G proviene da TuttoAndroid.

Anche OPPO potrebbe lanciare top di gamma nascosti nella fascia media : Sebbene la serie OPPO Reno 2 sia stata presentata solo alla fine di agosto, già si iniziano a susseguire in Rete le prime voci sulle caratteristiche di OPPO Reno 3 L'articolo Anche OPPO potrebbe lanciare top di gamma nascosti nella fascia media proviene da TuttoAndroid.

LG G Pad 5 10.1 è un tablet di fascia media dal cuore antiquato - ora ufficiale : LG G Pad 5 10.1 è un tablet di fascia media ora ufficiale: un interessante mix di buone caratteristiche tecniche ed estetica lascia solo qualche dubbio per un elemento, la Mobile Platform. L'articolo LG G Pad 5 10.1 è un tablet di fascia media dal cuore antiquato, ora ufficiale proviene da TuttoAndroid.

I migliori smartphone di fascia media sotto i 300 euro : Stai cercando uno smartphone potente e dal raffinato design, ma non vuoi spendere una fortuna? Ecco allora i migliori...

Recensione Huawei Nova 5T - fascia media ma prestazioni top : L’ultimo smartphone Huawei ricorda un po’ l’azienda cinese di qualche anno fa, quella che per farsi largo riusciva a sfornare prodotti molto inNovativi dal prezzo decisamente interessante. In effetti stavolta il tentativo, dichiarato, del colosso di Shenzhen è quello di democratizzare l’accesso alla fotografia di qualità grazie al contributo dell’intelligenza artificiale. Il nuovo prodotto di fascia media Nova 5T dispone infatti di un kit ...

I migliori smartphone di fascia media : Samsung Galaxy M30sOppo Reno 2 e 2ZRealme X2 ProHonor 9xXiaomi Redmi 8 ProPocophone F1Moto g8 plusHuawei Nova 5TLG G8s ThinQBelli i top di gamma. Ma quanto costano. Non tutti vogliono o possono permettersi un iPhone 11 Pro, un Samsung Galaxy Note 10 o un Google Pixel 4. Oppure, semplicemente, non li ritengono adeguati al proprio stile di vita e all’uso che ne farebbero. Non a caso il grosso della lotta fra produttori avviene nella fascia media, ...

Motorola presenta tre nuovi modelli di fascia media e bassa con ottimi rapporti prestazioni-prezzo : Motorola ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di Moto G8 Plus, One Macro e Moto E6 Play, tre nuovi smartphone Android che vanno ad ampliare l’offerta del produttore americano nella fascia media e bassa del mercato, rafforzando le basi che l’azienda del gruppo Lenovo cercherà di utilizzare per riconquistare importanti quote di mercato anche in Europa, dopo i risultati positivi ottenuti in Nord America e America Latina nel ...

Ecco HONOR 9X in Italia : design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media : HONOR 9X arriva in Italia col "Dynamic X design": stupefacenti giochi di riflessi e colorazione in gradiente a raggiera ne fanno una calamita per gli occhi. L'articolo Ecco HONOR 9X in Italia: design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno2 : è lui il re della fascia media? : Il tentativo di bissare il successo del primo Reno è legittimo e per riuscirci Oppo ha messo mano a ogni singolo aspetto del suo smartphone di punta. Le nostre prime impressioni sul dispositivo confermano che si tratta di un dispositivo che offre un interessante proposizione per chi cerca prestazioni evolute a un prezzo accessibile. L’idea di offrire ai consumatori un “great deal”, un buon affare, continua infatti ad avere senso soprattutto ...

OPPO Reno Ace e Reno A ufficiali con K5 : tre smartphone alla conquista della fascia alta e media : OPPO esagera e senza clamori presenta un trio di smartphone: OPPO Reno A in Giappone, OPPO K5 e OPPO Reno Ace in Cina. L'articolo OPPO Reno Ace e Reno A ufficiali con K5: tre smartphone alla conquista della fascia alta e media proviene da TuttoAndroid.

