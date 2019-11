Il WWF alla COP21 della Convenzione di Barcellona

Imprese - WWF : “Il settore carta e imballaggi deve migliorare sostenibilità e offrire scelta responsabile a consumatori” : Il WWF ha pubblicato oggi il sestoEnvironmental Paper Company Index (EPCI 2019), un report realizzato per aumentare la trasparenza e la consapevolezza su come i settori della cellulosa, della carta e degli imballaggi possono ridurre la loro impronta ecologica. L’EPCI (Environmental Paper Company Index) traccia le prestazioni delle Imprese in materia di approvvigionamento responsabile, processi produttivi, sistemi di gestione ambientale ...

WWF : “I dati ENEA sull’andamento del sistema energetico sono un campanello d’allarme per il Paese” : L’Analisi del sistema energetico italiano per i primi sei mesi dell’anno, diffusa oggidall’ENEA, è un campanello d’allarme per il Paese perché, a fronte degli enunciati, si procede in direzione opposta a quella auspicabile sia per far fronte alla crisi climatica, sia per essere al passo con la transizione energetica in atto. A due anni dalla SEN ed a un anno dal PNIEC, manca ancora una strategia di implementazione per lo sviluppo delle ...

Pesticidi - WWF : “L’allarme delle scuole di Sabaudia ribadisce l’urgenza di vietare tutti i prodotti pericolosi” : “L’allarme clorpirifos metile all’interno degli 11 plessi degli istituti I.O. “Giulio Cesare” e I.C. “Cencelli” del Comune di Sabaudia, probabilmente causato da una disinfestazione, ripropone il paradosso della distinzione formale tra biocidi e prodotti fitosanitari. L’utilizzo dello stesso pesticida, infatti, secondo le normative attuali, deve rispettare regole diverse in relazione alle finalità di utilizzo, per uso agricolo e verde ...

Stop alla caccia in zone ripopolamento - accolto ricorso WWF : Chieti - Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la riapertura alla caccia delle zone di ripopolamento e Cattura della provincia di Chieti, per il Wwf "una nuova sconfitta per la politica faunistico-venatoria della Regione Abruzzo". Con ordinanza di giovedì 26 è stato accolto l'appello dell'Ambito Territoriale di caccia Vastese che aveva presentato istanza cautelare contro la Regione per aver soppresso la ...