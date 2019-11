Ecco gli smartphone più venduti durante il Black Friday di Amazon

ChEcco Zalone - scoppia la polemica. Il comico pugliese finisce nell’occhio del ciclone : Il calendario 2020 di Medusa si aprirà, l’1 gennaio, con Checco Zalone, di ritorno sugli schermi dopo la lunga pausa seguita al ‘Quo vado’ del 2016: Checco questa volta, oltre a interpretare il film, firma tutto, sceneggiatura e regia, per la prima volta dunque senza il regista Gennaro Nunziante, che ha confezionato i sui primi quattro film. Zalone ‘solo solo’ insomma, anzi ‘Tolo Tolo’ come recita il ...

Le qualità del pesce ‘povero’ : Ecco quali sono i pesci più utilizzati che sarebbe meglio non consumare : Esperti dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella” e dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” a tavola per spiegare ai cittadini le qualità del pesce “povero”. In Campania il successo di BlueFish 2019 realizzato dalle due Aree Marine Protette con Slow Food. “I pesci che sarebbe preferibile non consumassimo, perché sono in via di estinzione o perché sono frutto di pratiche di pesca o allevamento non sostenibili sono: salmone, il tonno ...

A Natale dolci fatti in casa per metà delle famiglie italiane : Ecco le ricette tipiche regione per regione : In quasi la metà delle famiglie italiane (48%) c’è chi prepara in casa i dolci tipici del Natale nel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ che evidenzia un importante ritorno al fai da te, messo in mostra al Villaggio contadino a Matera dove è stato organizzato il primo appuntamento nazionale dedicato al Natale a tavola, la tradizione più radicata nella cultura degli italiani, con la prima esposizione ...

Case - dopo 10 anni prezzi di nuovo su (e gli affitti sono più cari). Ecco perché : Il settore residenziale segna un aumento delle transazioni, ma un calo nel totale dei mutui erogati. Nel 2019 prezzi su dello 0,2%. I rischi legati alla stagnazione dell’economia. I canoni di affitto segnano un aumento per il secondo anno consecutivo

Reddito di cittadinanza agli stranieri : requisiti e importo. Ecco il decreto : Reddito di cittadinanza agli stranieri: requisiti e importo. Ecco il decreto Ultime notizie sul Reddito di cittadinanza: un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha infatti sbloccato l’accesso alla misura per i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta per ottenere il beneficio. Da quando il Reddito di cittadinanza è ...

SSC Napoli : confermata la cena di Natale : Ecco i dettagli : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, giunge la conferma, come segnale distensivo, della cena di Natale con la squadra. Arriva intanto un segnale di distensione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è stata confermata la cena di Natale: si terrà a Villa D’Angelo Santa Caterina il 17 dicembre. Possibile quindi un disgelo tra le parti. Aurelio De Laurentiis e i calciatori del Napoli proveranno ...

Ecco come e perché Google raccoglie tutti i nostri dati sanitari : L’azienda tecnologica è un gigante emergente della sanità, e le attuali leggi sulla privacy non sono state scritte per reggerne il passo. Leggi

Dalla Guardia di Finanza alla magistratura - Ecco i concorsi per migliaia di posti : La nuova rassegna periodica dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana evidenzia numerose opportunità di...