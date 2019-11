Dl Fisco | cambia l’8 per mille | la priorità è il miglioramento degli edifici scolastici

Fonte : fanpage

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un emendamento al dlmodifica l'8 per: i contribuenti potranno scegliere la destinazione della quota di competenza statale e finalizzarla alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico delle scuole. La principale novità è che non sarà possibile derogare alle scelte dei cittadini spostando le risorse verso altre finalità.

