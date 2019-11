Cernobbio | maestra maltrattava bambini | condannata a 4 anni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019)a quattrodi reclusione lache negli scorsi mesi era stata filmata e intercettata dai carabinieri di. Lo scorso marzo la donna era stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di alcunidell’asilo nido comunale di, comune in provincia di Como. Il processo, con rito abbreviato, si è concluso ieri, dopo una camera di consiglio durata circa trenta minuti, con la condanna a quattrodi carcere di Maria Grazia Viganò. Più di quelli chiesti dall’accusa, tree dieci mesi. La 58enne, durante le indagini, aveva deciso di collaborare ammettendo le proprie responsabilità. Per questo motivo, e per il positivo comportamento tenuto in via processuale dalla Viganò, le erano poi stati revocati gli arresti domiciliari. Il processo si è svolto davanti al Giudice per le udienze preliminari di Como, Massimo ...