Borse in calo | pesa la guerra dei dazi

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il Nikkei cede lo 0,49 per cento, in linea con gli altri mercati che hanno reagito negativamente alle nuove frizioni Usa-Cina su Hong Kong. Si attendono ribassi anche a Wall Street (aperta solo 4 ore per il giorno del Ringraziamento)

