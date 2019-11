Basket | Donte DiVincenzo giocherà il preolimpico con l’Italia? Più di una possibilità

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’Italia potrebbe avere un elemento in più al torneodi Belgrado che sidal 23 al 28 giugno. Uno dei frutti del viaggio di Salvatore Trainotti, attuale GM della FIP, negli Stati Uniti è la disponibilità ormai dichiarata di, guardia dei Milwaukee Bucks che sta viaggiando a 8.3 punti di media a gara nella franchigia NBA della quale è simbolo Giannis Antetokounmpo. Susi ragiona da parecchio tempo, ma adesso tra il giocatore e la maglia azzurra c’è realmente il solo passaporto., classe 1997, andrebbe a rinfoltire un reparto guardie già particolarmente nutrito, e non solo per la presenza di Marco Belinelli, che sarà molto probabilmente all’ultima grande occasione della propria carriera con la maglia della Nazionale. Il giocatore è stato due volte campione NCAA con Villanova, nelle Final Four del 2018 è stato ...

