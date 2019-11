Artrite reumatoide | per gli esperti troppo “fai da te” con i farmaci

Artrite reumatoide - da Rimini focus sulle novità terapeutiche : La remissione, per i pazienti con Artrite reumatoide, è un obiettivo raggiungibile: stare bene, portando avanti con costanza una terapia farmaceutica, significa eliminare i sintomi di una malattia dolorosa e spesso invalidante. E’ quanto emerge da un incontro a margine del 56° Congresso nazionale della Società italiana di reumatologia di Rimini: decisiva la ricerca e l’innovazione scientifica. “Il parere positivo del Chmp ...

Diabete e Artrite reumatoide : come affrontare l’infiammazione. Arriva la terapia per due : Nelle forme più gravi di artrite reumatoide, ogni piccolo movimento diventa faticoso e può creare dolore. Eppure, contro questa infiammazione, malattia che colpisce in prevalenza le donne e spesso comincia da giovani, la scienza comincia a trovare contromisure sempre più efficaci. Anche quando un’altra malattia estremamente diffusa, il Diabete di tipo 2 (quello che compare negli adulti), si lega alla patologia reumatica. In Italia il 13,6 per ...

Salute - oltre 400mila persone colpite da Artrite reumatoide : Istituire un modello di gestione condiviso per tutti i pazienti con artrite reumatoide assistiti in Regione Lombardia. Gli obiettivi finali devono essere quelli di favorire la diagnosi precoce della malattia e la medicina di precisione nel ricorso alle terapie. E’quanto emerge dal convegno regionale ‘MOMAr Lombardia – Modelli Operativi nel Management dell’artrite reumatoide’, che si svolge oggi a Milano. L’evento scientifico è ...

Artrite reumatoide - come si manifesta e come si affronta : Si fa presto a dire malattie reumatiche. Di questo grande arcipelago di quadri clinici fanno parte più di cento diverse patologie. Alcune, come l’Artrite reumatoide, sono più comuni, altre più rare. C’è però una caratteristica che le contraddistingue: in molti casi, infatti, tendono a concentrarsi soprattutto nelle donne. In generale, infatti, in circa sette casi su dieci i problemi interessano le donne, spesso già in età giovanile. In ...

Artrite reumatoide - “una malattia dolorosa - invalidante e a volte fatale” : vanno “aumentate le diagnosi precoci e favorita la medicina di precisione” : Per migliorare la gestione e l’assistenza ai pazienti siciliani, colpiti da Artrite reumatoide, bisogna attivare e rendere operativa il prima possibile la rete reumatologica regionale. Per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita bisogna anche accelerare i tempi delle diagnosi precoci e favorire il più possibile la medicina di precisione. Sono questi i due principali messaggi che emergono dal convegno regionale “MOMAr Sicilia – Modelli ...

Cannabis terapeutica - l'appello di un malato di Artrite reumatoide : "Rischio il carcere per curarmi" : Walter De Bendetto, aretino, 48 anni è stato denunciato nelle scorse settimane per detenzione illecita. E ora si rivolge al presidente del Consiglio e ai parlamentari per chiedere un incremento della produzione e perché si arrivi alla legalizzazione definitiva