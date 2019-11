All Together Now torna a dicembre | c’è la data ufficiale

All Together Now : Iva Zanicchi svela una clamorosa anticipazione : Anticipazioni All Together Now, Iva Zanicchi rivela: “Canterò con J-Ax una canzone scritta da Malgioglio” La seconda edizione di All Together Now tornerà su Canale 5 molto presto. Diverse voci di corridoio hanno rivelato che lo show potrebbe tornare già a partire dal 12 Dicembre. E alla conduzione ci sarà ovviamente Michelle Hunziker che dovrà tenere a bada la giuria, il cui presidente sarà J-Ax. Tra i vari giurati ci sarà anche Iva ...

Retroscena Blogo : All Together now - Maria De Filippi ospite? : Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che la messa in onda della seconda edizione di All together now dovrebbe essere anticipata a dicembre (probabilmente non il 4, come sembrava in un primo momento, ma giovedì 12 dicembre, come scrive il sito Superguidatv). Oggi Blogo è in grado di riportare un'altra voce che riguarda il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Tra gli ospiti dovrebbe esserci Maria De Filippi. Reduce ...

All Together Now : aperti i casting per la seconda edizione : Michelle Hunziker La macchina organizzativa di All Together Now 2 è pronta a partire, alla ricerca di nuovi concorrenti con la passione per il canto. Sono aperti i casting dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, che tornerà in inverno su Canale 5. Le selezioni si terranno sabato 19 e domenica 20 ottobre. Chiunque vorrà mettersi in gioco per partecipare al programma potrà presentarsi presso lo studio 6 di Cinecittà a Roma, dalle ore ...

Iva Zanicchi : «Tornerò a All Together Now e al Grande Fratello con Malgioglio. Con Mediaset si parla di uno show dedicato alla mia carriera» : Iva Zanicchi Gli estimatori di Iva Zanicchi possono stare tranquilli: nei prossimi mesi, la cantante e conduttrice di Ligonchio continuerà infatti ad essere una costante fissa nei programmi in onda sulle reti Mediaset. Fiera dei suoi successi, la Zanicchi coltiva anche un importante sogno nel cassetto: la realizzazione di uno show per celebrare la sua lunga carriera, incominciata nei lontani anni ‘60. Dopo aver svelato, sulle pagine di ...

Iva Zanicchi : "Confermata da Chiambretti e al Grande Fratello - farò anche All Together Now" : Iva Zanicchi ha annunciato al settimanale Oggi quali saranno i suoi impegni televisivi nella prossima stagione (tra Canale 5 e Rete 4): Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti. Anzitutto Chiambretti, che riparte a fine ottobre con La repubblica delle donne. Lui ha idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui. Dovremmo accordarci per una presenza fissa. Tornerò anche a All Together ...

Casting per nuova edizione di 'All Together Now' con Michelle Hunziker e per Europa Park : Casting per il talent televisivo di Canale 5 dal titolo All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. Selezioni aperte, inoltre, per Euro Park, alla ricerca di ballerini, ballerine e artisti vari. I prossimi Casting per il talent di Mediaset si svolgeranno nella Capitale, a Cinecittà, mentre quelli per il parco internazionale a Milano e a Roma. All Together Now Per la nuova edizione del talent televisivo dal titolo All Together Now, condotto ...

