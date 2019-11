Una donna vede in un negozio di giocattoli un uomo con il carrello pienissimo e gli

Matteo Salvini ha un sogno “Voglio un paese dove Una donna possa vestirsi come vuole senza che nessuno azzardi un pensiero fuori posto” : Matteo Salvini ospite a “Cartabianca” su Rai 3 ha parlato di come vorrebbe che l’Italia diventasse e soprattutto di come debbano essere rispettate le donne. In particolare il leader della Lega ha parlato di sua figlia, una bambina di sei anni, molto amata dall’ex Ministro degli Interni. Il leader della Lega ha detto senza mezze parole che: “Ho una figlia di 6 anni e farò di tutto perché cresca in un paese in cui può vestirsi come ...

Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il cantante beccato insieme a Una donna misteriosa : La separazione fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo 10 anni di amore incondizionato, è stato il gossip dell’estate. La separazione fra i due è avvenuta senza clamore, da un giorno all’altro, tanto da spargersi a macchia d’olio fra i fili del web. Eros Ramazzotti in silenzio ha trascorso del tempo con la figlia Aurora, dedicandosi alla musica; mentre Marica Pellegrinelli ha subito trovato un nuovo amore in Charly Vezza. Quel bacio ...

Firenze - accoltella Una coppia in strada : la donna è in gravi condizioni : Giorgia Baroncini L’aggressore è stato riconosciuto da un testimone e fermato poco dopo dalla polizia. Ancora sconosciuti i motivi dell'aggressione Sono stati aggrediti all'improvviso e accoltellati da un uomo che ha poi cercato di fuggire. È accaduto questa mattina, poco dopo le 7.30, a Firenze, tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci. Un uomo e una donna sono stati raggiunti dai colpi dell'aggressore: lei, una italiana di 39 ...

Firenze - accoltella Una coppia in strada : la donna è ferita grave : Sono stati aggrediti all'improvviso e accoltellati da un uomo che ha poi cercato di fuggire. È accaduto questa mattina, poco dopo le 7.30, a Firenze, tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci. Un uomo e una donna sono stati raggiunti dai colpi dell'aggressore: lei, una italiana di 39 anni, è stata ferita da una coltellata sul fianco sinistro; anche l'uomo e il loro cane sono stati aggrediti. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono giunte le ...

Una donna va a cena e beve parecchio per questo decide di non guidare e chiama un taxi - il giorno dopo avrà una bella sorpresa : Una donna, Paula Grzelak-Schultz, una sera era andata a cena fuori, all’Original Joes di Sherwood Park, in Alberta, e aveva bevuto parecchio tanto da decidere di non tornare a casa guidando la propria auto ma, prudentemente, di chiamare un taxi. Il giorno dopo tornò nel parcheggio del ristorante per recuperare la macchina e sul tergicristallo trovò un biglietto su cui era scritto così: “Gentile ospite del Joe’s Sherwood Park Guest, ...

Il governatore De Luca “corteggia” la Isoardi “Si candida con me? Sarei felicissimo - è Una donna splendida!” : Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione. Il Presidente della regione Campania ha affermato che sarebbe contentissimo se Elisa Isoardi, l’ex compagnia di Salvini si candidasse con lui. Vicenzo De Luca ha affermato “Isoardi? È una donna splendida, la cosa non può che aumentare la mia stima”. Il Presidente ha voluto rispondere seriamente a un video scherzoso pubblicato dalla famosa ...

Luisa Spagnoli - Una grande donna tra ‘Baci’ e moda : trama e cast del film tv con Luisa Ranieri : Luisa Ranieri è Luisa Spagnoli nell’omonimo film tv in onda martedì 26 novembre in prima serata su Rai1 dedicato alla pioniera dell’imprenditoria femminile, fondatrice della Perugina e dell’omonimo marchio di moda, “Una donna che ha precorso i tempi, una figura femminile di imprenditrice che ha fondato due delle aziende principali del nostro Paese”. Luisa Spagnoli, cast Nei panni della protagonista Luisa Ranieri, ...

Emma Marrone - la malattia e i figli : ‘Una donna è donna anche senza bisogno di procreare’ : Dieci anni fa un tumore all’utero, recentemente la malattia le ha fatto visita di nuovo ma Emma Marrone l’ha affrontata ancora con grinta ed è tornata sulle scene con un nuovo disco, Fortuna, balzato subito al primo posto in classifica. Intervistata dal settimanale F nel numero in edicola mercoledì 27 novembre la cantante replica così quando le viene chiesto se sia pronta a metter su una famiglia tutta sua: “Non lo so […] ...

Una donna australiana condannata a morte in Malesia per traffico di droga è stata liberata : Maria Exposto, una donna australiana che era stata condannata a morte in Malesia per traffico di droga, è stata liberata su ordine di un tribunale federale della capitale Kuala Lumpur. Nel 2014 Exposto, che ha 55 anni, era stata arrestata

Dio è donna e si chiama Petrunya - l’immensa ribellione di genere e sociale di Una 40enne straordinaria : Nel paese dei sogni Petrunya sarebbe presidente del consiglio. Solo per quel “studio l’integrazione del comunismo nelle istituzioni democratiche” andrebbe baciata seduta stante. Invece, il maturo personaggio femminile di un film splendido e godibilissimo, Dio è donna e si chiama Petrunya, presentato in prima italiana al 37esimo Torino Film Festival, è costretto a vivere nel contesto tradizionalista e oppressivo di una società arcaica macedone. ...

Addio a Lewis : è morto il koala salvato da Una donna dalle fiamme in Australia : Lewis, il koala salvato dalle fiamme Australiane, non ce l’ha fatta. Portato in un ospedale di Port Macquarie, l’animale era stato sottoposto a tutte le cure necessarie per cercare di salvarlo dalle gravi ustioni che aveva sul corpo, ma gli sforzi dei veterinari non sono bastati ed è stata presa la decisione di sottoporlo a eutanasia.Continua a leggere

Tina Turner - tanti auguri a Una donna che ce l’ha fatta. Nonostante tutto : Buon compleanno grande Tina Turner. Hai l’età di mio padre, ma io ti immagino sempre come ti ho vista per la prima volta in tv quando, senza Internet né cellulari, era Dee Jay television, primo storico e avveniristico programma televisivo, a portare in provincia la musica d’oltre confine e io, ragazzina, attendevo questo appuntamento quotidiano avida di canzoni e novità. Erano anni paTinati, anni di pura, vera, reale musica pop nonché dei ...

Bari - incidente sulla Sp231 - scontro frontale tra due auto - gravi Una bambina e Una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Ingoia un amo 'dimenticato' da cuoco all'interno di Una polpetta di polpo : donna operata dopo un pranzo a Porto Cesareo : Fortunatamente l'amo si sarebbe conficcato nell’esofago invece di finire nello stomaco e da lì nell'intestino. La donna ha avuto subito febbre alta e forti dolori al collo