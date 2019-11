L'oroscopo del 28 novembre : stelle favorevoli per il Sagittario - la Luna aiuta i Pesci : L’oroscopo del 28 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno in questo ultimo giovedì del mese. Il Toro avrà un bel po’ di dubbi da dissipare mentre le stelle risultano favorevoli per i nati del Sagittario. Tutto sommato si preannuncia una giornata interessante per quasi tutti i segni zodiacali, ma vediamo nello specifico cosa prevede l’oroscopo giornaliero. Previsioni astrologiche del 28 novembre da Ariete a ...

L'oroscopo di domani 27 novembre : Sagittario dinamico - Capricorno soddisfatto : L'oroscopo di mercoledì approfondisce il transito di Luna in Sagittario e di Marte in Scorpione. L'astro d'argento acuisce una sensibilità intuitiva che diventa molto indipendente e spinge all'azione. Marte presente in ottava casa astrologica si carica di energia positiva anche se assume un aspetto misterioso e molto magnetico, tutto da utilizzare in ambito sentimentale per fare breccia nei cuori. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo di domani 26 novembre : Sagittario deciso - Acquario prudente : L'oroscopo del giorno 26 novembre prevede piccole difficoltà per la Vergine, mentre l'Acquario sarà maggiormente motivato in ambito professionale. Scopriamo le previsioni degli astri di questo martedì per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni siete stati parecchio stressati a causa del lavoro e dunque potrebbe esserci un lieve calo di energie. Vi siete assunti parecchi impegni e gestirli tutti non sarà per nulla ...

L'oroscopo del giorno 27 novembre - 2^ sestina : mercoledì Sagittario e Pesci 'alla grande' : L'oroscopo del giorno 27 novembre 2019 è pronto a svelare le previsioni zodiacali e la classifica stelline relative ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. In primo piano in questo contesto è la presenza della Luna in Sagittario entrata nel segno di Fuoco questo martedì alle ore 09:11 del mattino. Altresì, l'Astrologia applicata al periodo ci mostra Venere, Saturno e Plutone tutti splendidamente allineati nel settore del ...

Predizioni astrali - classifica 27 novembre : Sagittario viaggiatore - Vergine svogliata : Mercoledì 27 novembre 2019 troviamo la Luna, Giove ed il Sole stazionare nel Sagittario mentre Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Marte permarranno in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro e Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Pesci, meno concilianti per Scorpione e Cancro. Sul podio 1° posto ...

Previsioni astrologiche 27 novembre : viaggi per Sagittario - umore 'flop' per Scorpione : Mercoledì 27 novembre 2019, la Luna, il Sole e Giove stazioneranno nel Sagittario mentre Plutone, Saturno e Venere si troveranno sui gradi del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro, nel frattempo Urano proseguirà il domicilio nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Cancro e ...

L'oroscopo del 26 novembre : martedì precario per Cancro - Sagittario geloso : L’oroscopo del 26 novembre è pronto a illustrare cosa riserveranno gli astri a ciascun segno in questa giornata. A quanto pare, per molti sarà un interessante martedì. Non mancheranno questioni da affrontare e momenti romantici. I nativi del Cancro si potrebbero sentire stanchi mentre i Pesci avranno i nervi tesi. In seguito il dettaglio con le previsioni del giorno....Continua a leggere

L'oroscopo della settimana fino al 1° dicembre : bene l'amore per Leone e Sagittario : Durante la settimana che va dal 25 novembre al 1° dicembre, la Luna transiterà nel segno del Sagittario, e con Venere che abbandonerà il loro cielo, faranno tesoro dei propri sentimenti e li riverseranno verso il partner, mentre il Leone potrebbe decidere di organizzare qualcosa di speciale per il proprio partner. Ottime notizie per i nativi Scorpione: partire dalla giornata di martedì, la loro relazione di coppia spiccherà il volo. I Pesci ...

L'oroscopo settimanale sino al 1° dicembre : Toro brusco - Sagittario sereno : L'oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre approfondisce i transiti lunari, studiando la posizione dell'astro d'argento dapprima in Scorpione, poi in Sagittario. Una nuova sensibilità profonda e indagatrice preannuncia un modo di fare più deciso e la forza di volontà non mancherà nemmeno a Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno: proprio quest'ultimo mercoledì vedrà l'entrata di Venere nel segno. Approfondiamo di seguito le previsioni ...

Oroscopo dicembre Sagittario : grande fortuna per la carriera professionale : Il mese di dicembre per i nativi Sagittario sarà caratterizzato da un periodo molto propizio per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Giove vi permette di essere particolarmente attivi e molti progetti che sono iniziati in passato possono rendere tantissimo a livello economico e quindi il periodo della raccolta è arrivato. Riuscirete a ottenere dunque dei buoni risultati, soprattutto per i nati nella terza decade e per chi ha deciso di ...

L'oroscopo del giorno 26 novembre con classifica stelline - 2ª sestina : Luna in Sagittario : L'oroscopo del giorno 26 novembre è pronto a dare dritte e consigli in merito al probabile andamento di questo nuovo martedì in calendario. Curiosi di scoprire come andrà il secondo giorno dell'attuale settimana? Certo che sì, altrimenti non sareste qui a leggere le nostre previsioni zodiacali quotidiane. Prima di iniziare ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto controllo da parte dell'Astrologia, ovviamente in questa sede, sono i ...

Previsioni astrologiche 26 novembre : Sagittario euforico - Acquario voltagabbana : Martedì 26 novembre 2019 troveremo la Luna, il Sole e Giove stazionare in Sagittario, mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione, così come Urano sui gradi del Toro e Nettuno in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nella terza casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Sagittario, meno rosee per Acquario e Pesci....Continua a leggere

L'oroscopo del 24 novembre : dubbi per Sagittario - Cancro generoso : L'oroscopo di domenica 24 novembre vedrà i Pesci in gran forma, mentre il Leone sarà un po' in affanno. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Qualcuno potrebbe chiedervi scusa per un torto che avete subito in passato, siate ben disposti, perché il suo pentimento sarà sincero. Non siate rancorosi ma concedete il vostro perdono e ne avrete solo benefici Toro: Non ...

L'oroscopo di domenica 24 novembre : Venere benefico in Bilancia - Sagittario frizzante : Durante la giornata di domenica 24 novembre, la Luna entrerà nel segno del Leone, permettendo loro di essere estremamente amabili e sensibili in compagnia del partner, mentre Capricorno sarà guidato da alti ideali soprattutto se ha intrapreso una relazione da poco. Per Bilancia la situazione familiare andrà a gonfie vele, grazie agli influssi benefici del pianeta Venere, mentre Cancro potrà godere di un'ottima armonia in ambito lavorativo, ...