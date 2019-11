Più di 50 arresti a Roma per droga Tra i capi c' era Diabolik

Più di mille arresti in Egitto - Human Rights Watch : carceri di Al Sisi come tombe. Anche per Regeni : Dopo il fermo, inizia il viaggio nell'inferno delle carceri egiziane: Amnesty e Human Rights Watch denunciano torture e abusi sessuali su detenuti. Sarebbero 16mila gli arrestati per motivi politici dal regime di Al Sisi, trattenuti in condizioni di isolamento, abbandono e maltrattamenti continui. Al Sisi smentisce: "non esistono detenuti politici in Egitto", ma da quelle carceri non ne uscì vivo nemmeno Giulio Regeni.Continua a leggere