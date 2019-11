Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un passo alla voltailindizi distribuiti dal Napoli nei report dall’allenamento dicono chepian piano sta lavorando per ritrovare la forma, dopo l’ennesimo infortunio di questo inizio tormentato di stagione. “Oggi l’attaccante polacco ha lavorato in parte ine in parte seguendo la sua tabella personalizzata”, si legge nel comunicato della società, ma resta in dubbio per una convocazione domenica contro il. Per quanto riguarda gli altri, ancora allenamento personalizzato per Ghoulam e Tonelli, mentre, saltata la trasferta di Champions a Liverpool, ha svolto l’intera seduta con la squadra ed è quindi da considerarsi pienamente recuperato. L'articoloilin: colciilNapolista.

napolista : Milik a piccoli passi verso il recupero. Insigne in gruppo: col Bologna ci sarà. Il capitano ha fatto tutto l’alle… - DeliaPagliuca : RT @GioGioFNS: @MrAncelotti @sscnapoli Farei fuori i 3 piccoli uomini e cambierei pelle alla squadra con il 3412 o 343. Meret Manolas Maksi… - GioGioFNS : @MrAncelotti @sscnapoli Farei fuori i 3 piccoli uomini e cambierei pelle alla squadra con il 3412 o 343. Meret Mano… -