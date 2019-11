Maurizia Paradiso si sfoga | Sono sola | mi hanno sfruttata e dimenticata In tv mi

Maurizia Paradiso : “Sono sola - mi hanno abbandonata tutti - mi considerano già morta. Vorrei solo essere ascoltata - sennò inizierò lo sciopero della sete e dei farmaci” : “Io sono a casa, sola, depressa, e tutti si sono dimenticati di me”. Maurizia Paradiso è stata l’icona della trasgressione italiana (e lo è ancora, in quanto transessuale più famosa). Oggi, 65enne, è ancora un pozzo di energia. Eppure, di lei, non si sente più parlare. Da almeno tre anni non appare in televisione, se non grazie a Le Iene che le hanno dedicato un servizio per raccontare la sua battaglia contro la leucemia. “Vorrei che ...