La Cina supera il numero di ambasciate Usa Il futuro è suo e Hong Kong non c’entra

Salvini vuole superare "Giuseppi" Anti Cina per riconquistare Trump : Il Carroccio alza il tiro contro Pechino e i rapporti con il M5s. E all'orizzonte c'è il dossier Horowitz. Così Lega e centrodestra possono tornare il punto di riferimento per Trump

Volley - SuperLega 2019-2020 : Padova supera Latina 3-1. Yuki Ishikawa autentico trasCinatore : Padova conquista la seconda vittoria consecutiva in questa SuperLega ai danni di Latina. I ragazzi di Balerio Baldovin hanno giocato un match di altissimo livello, con il giapponese Yuki Ishikawa autentico trascinatore con ben 22 punti a referto, arricchiti da 3 muri. Molto bene per quanto riguarda i padroni di casa Hernandez Ramos Fernando autore di 21 punti. Per quanto concerne i laziali sugli scudi Jean Patry e Petr Moritz Karlitzek che hanno ...

Acciaio - il meccanismo Ue di salvaguardia dai dazi non basta. In Italia boom di importazioni dalla Turchia - che supera Cina e India : Doveva essere la risposta europea ai dazi americani sull’Acciaio. Un “meccanismo di salvaguardia” che avrebbe protetto l’industria siderurgica del vecchio Continente. Ma almeno nella prima fase non ha impedito che le acciaierie di tutta Europa venissero schiacciate dalla concorrenza di prodotti esteri a basso costo. In base ai dati Eurostat elaborati da Ilfattoquotidiano.it, nel 2018 le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 60 per cento ...

Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner supera Hoang - approda in finale e avviCina la top80 della classifica Atp! : Continua la corsa di Jannik Sinner nel torneo di singolare maschile del Challenger di Ortisei di tennis: l’altoatesino, che è la testa di serie numero 2, batte con un perentorio 6-3 7-6 (4), maturato in un’ora e 19 minuti, il transalpino Antoine Hoang, numero 6 del seeding, e domani sfiderà nell’atto conclusivo, con inizio alle ore 11.00, l’austriaco Sebastian Ofner, numero 10. Nel primo set, durato 29 minuti, Sinner va ...

Volley - Superlega 2019-2020 : Trento supera al tie-break Verona. Kovacevic - Russell e Vettori trasCinano i padroni di casa : Un vero e proprio spot per il Volley la partita tra Trento-Verona. Emozioni dal primo punto all’ultimo con un andamento altalenante che ha entusiasmato gli spettatori. I padroni di casa sono partiti bene andando sopra di due set. All’improvviso si è spenta la luce consentendo ai veneti di rientrare in gara. Quale miglio conclusione se non un tie-break chiuso ai vantaggi (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14). Il miglior realizzatore ...

Dubai supera Singapore con la pisCina più alta al mondo : San Alfonso del Mar Resort, in CileOne&Only Reethi Rah, MaldiveMarina Bay Sands Hotel, SingaporeMarina Bay Sands Hotel, SingaporeLa piscina più alta del mondoPalm Tower di DubaiPalm Tower di DubaiPalm Tower di DubaiPalm Tower di DubaiPalm Tower di DubaiA San Alfonso del Mar Resort, in Cile, si può fare kayak o vela nella piscina più grande al mondo, lunga un chilometro e profonda 35 metri. Al One&Only Reethi Rah alle Maldive si può ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : uno Zverev sontuoso supera Federer e conquista le semifinali in Cina. Svizzero ko in tre set : Signore e signori che spettacolo! Alexander Zverev (n.6 del mondo) si aggiudica al termine di un match fantastico la sfida contro lo Svizzero Roger Federer (n.3 del ranking) ed accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai (Cina). Il teutonico, dunque, batte per la quarta volta in sette incontri disputati l’asso elvetico con il punteggio di 6-3 6-7 (7) 6-3 in 2 ore 7 minuti di partita. Un match palpitante in cui il rossocrociato, ...