Guendalina Canessa bagna la sedia | la D' Urso | Togliete gli spritz dal

“Ma cosa hai?”. Pomeriggio 5 - tra Guendalina Canessa e Barbara D’Urso è delirio : A Pomeriggio 5 una Guendalina Canessa decisamente su di giri. Momenti di imbarazzo per Barbara D’Urso, chiamata a gestire un collegamento a dir poco surreale. Ma andiamo con ordine. Nella puntata andata in onda ieri Pomeriggio si è parlato di animalisti e di veganismo, Guendalina è intervenuta mostrando il suo armadio, dove sono presenti anche delle pellicce vere (una appartenente a sua nonna) e delle giacche di vera pelle. Guendalina Canessa ha ...

Guendalina Canessa mette tutto in mostra. La foto scatena l’inferno : “Che panorama!” : Tutti si ricorderanno di Guendalina Canessa quando partecipò nel 2007 al reality show ‘Grande Fratello’. Successivamente è dunque diventata maggiormente famosa ed è approdata in diverse trasmissioni della rete Mediaset in veste di opinionista. Si è inoltre fatta conoscere anche a livello sentimentale, essendosi sposata con Daniele Interrante nel 2010 ed avendo concepito anche una bambina di nome Chloe prima della fine del loro rapporto maturata ...

“Un viso stupendo”. Guendalina Canessa mostra la figlia ed è ‘delirio’ : ecco oggi la bellissima Chloe : È nata nel 2010 ed è il frutto dell’amore tra l’ex gieffina e opinionista Guendalina Canessa e Daniele Interrante, ex tronista storico di Uomini e Donne. La piccola, che oggi ha 9 anni, è un mix di bellezza tra mamma e papà. La coppia è scoppiata ma loro sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia. L’ex volto di “Uomini e Donne” aveva ritrovato l’amore con Francesca De Andrè, ma la loro relazione è finita tra le polemiche. Anche ...

Guendalina Canessa allo specchio - solo con i tacchi : la foto totalmente nuda : Guendalina Canessa è diventata nota al grande pubblico con la partecipazione al Grande Fratello 7. E ha rivarcato la famosa porta rossa anche di recente, durante l’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso ma è rimasta nella Casa giusto una settimana. A proposito della D’Urso, non è difficile vedere la bella Guenda nei suoi salotti televisivi, molto frequentati anche dal suo ex, Daniele Interrante. In una delle ultime ospitate a Pomeriggio 5, ...

Guendalina Canessa spende 14mila euro in 15 minuti di shopping. Bufera sui social : “Vergognati”. Lei : “Lo faccio per mia figlia” : L’ex gieffina Guendalina Canessa ha fatto discutere durante la sua partecipazione a “Pomeriggio Cinque”. Durante il talk con Barbara d’Urso è stato mostrato un filmato in cui la Canessa si è lanciata in uno shopping sfrenato, senza badare a niente, comprando borse e scarpe di lusso a prezzi da capogiro. Il risultato? Uno scontrino da quasi quindici mila euro, accumulato in soli quindici minuti di shopping senza limiti: esattamente 14.492 euro. ...

A Pomeriggio 5 - Guendalina Canessa si Arrabbia : la Gaffe Della D’Urso e l’Attacco del Suo Ex! : Pomeriggio 5, Guendalina Canessa si Arrabbia: prima Barbara d’Urso sbaglia il suo cognome, poi Daniele Interrante la bacchetta per delle foto. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! A Pomeriggio 5, Guendalina Canessa si Arrabbia. Non è stato un Pomeriggio facile per l’ex gieffina che spesso è di casa da Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice del talk show di Canale 5 è stata autrice di una Gaffe clamorosa. ...

