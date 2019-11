Fratelli d' Italia Ragusa | proposte di legge Giorgia Meloni | raccolta firme

Sondaggi elettorali - battuta d’arresto per la Lega : sale Fratelli d’Italia : Le intenzioni di voto di questa settimana confermano la battuta d'arresto della Lega. Il partito di Matteo Salvini, che è ancora primo partito in Italia, ma che fa registrare un sensibile calo nelle ultime due settimane. Il Sondaggio, diffuso dall'Istituto Ixè per Carta Bianca, parallelamente mostra una crescita nei consensi di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Cina - Di Maio : “Grillo dall’ambasciatore in visita privata”. Proteste alla Camera di Fratelli d’Italia : Beppe Grillo “ha ricevuto un invito dall’ambasciatore” cinese a Roma e la scorsa settimana “si è recato all’ambasciata in visita privata. Ovviamente non rappresentava il governo“. A dirlo, al Question time alla Camera, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in risposta all’interrogazione del gruppo di Fratelli d’Italia sui rapporti tra l’esecutivo – e in particolar modo la parte ...

Assessore Fratelli d'Italia a presidi "Promuovete Natale"/ Radicali "Zero laicità" : Piemonte, Assessore alla Scuola dei Fratelli d'Italia invia lettera ai presidi: "Promuovete Natale". Radicali Italiani attaccano: "Zero laicità".

Piemonte - l’assessore di Fratelli d’Italia scrive ai presidi : “Fate fare presepe - albero e recite di Natale ai vostri alunni”. Radicali : “Zero laicità” : “Cari dirigenti, fate fare alle vostre classi il presepio e le recite di Natale”. L’invito arrivato ai presidi del Piemonte non giunge da un’autorità ecclesiastica, ma dalla Regione, per la precisione dall’assessore alla Scuola, Elena Chiorino (Fratelli d’Italia), che in questi giorni ha deciso di scrivere una lettera ai capi d’istituto. “Le chiedo la disponibilità – si legge nella missiva – di valorizzare all’interno dell’istituto ogni ...

Sondaggi politici : Fratelli d’Italia in doppia cifra - cala il PD e si riprende il M5S : SWG ha pubblicato gli ultimi Sondaggi politici del mese di novembre. Le intenzioni di voto ai partiti, mostrate ieri 25 novembre in occasione del consueto appuntamento del lunedì con il TG La7, mostrano un grosso balzo in avanti da parte di Fratelli d’Italia. Sorride, e non poco, Giorgia Meloni, che si porta in doppia cifra come in molti si attendevano da un po’ di tempo a questa parte. Il partito di destra non è il solo ad incrementare il ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - il cdx supera il 50% - sempre più su Lega e Fratelli d’Italia - franano Pd e M5S : Sembra oramai consolidato il quadro politico italiano. La maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi, vuole un governo di centrodestra. Al momento, il centrodestra con alla guida la Lega, supererebbe il 50% dei consensi. Un risultato che permetterebbe a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini di poter governare tranquillamente e anzi di poter addirittura cambiare la costituzione. Uno scenario che terrorizza sia il Pd che ...

Sondaggi elettorali Swg - Fratelli d’Italia supera il 10% - Lega in calo : Sondaggi elettorali Swg, Fratelli d’Italia supera il 10%, Lega in calo Gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7 ci regalano una sfida inedita, che forse in futuro arricchirà la cronaca politica italiana. E’ quella che potrebbe profilarsi tra la Lega e Fratelli d’Italia. Alleati, certo, ma punto di riferimento di una stessa area politica, di un elettorato molto simile. Fratelli d’Italia sta raggiungendo ...

Vercelli - la scuola nega il pranzo a chi sostiene Fratelli d'Italia : sfregio a Giorgia Meloni : Vietato far da mangiare alla destra. L' Istituto alberghiero di Trino (Vercelli) avrebbe dovuto ospitare a pranzo i 120 partecipanti al convegno "Dio Patria Famiglia" organizzato da Fratelli d' Italia. Tutto secondo le regole già seguite in altri casi simili e tutto, ovviamente, a pagamento: 25 euro

Grande partecipazione al convegno di Fratelli d'Italia a Ragusa : Grande partecipazione all’incontro organizzato a Ragusa da Fratelli d’Italia con il coordinatore regionale e Sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Rubio ancora nei guai - arriva la denuncia di Fratelli d'Italia per quel "razzisti umbri" : ancora guai per Gabriele Rubini, da poco querelato per gli attacchi contro Israele. Presentata in procura la denuncia dei consiglieri FdI del comune di Perugia, che non intendono soprassedere sul tweet in cui lo chef parlava di “razzisti umbri” Federico Garau Persone: Chef Rubio (Gabriele Rubini) ?

Fratelli d'Italia a Ragusa : incontro sabato 23 novembre : Fratelli d’Italia con il coordinatore regionale e Sindaco Salvo Pogliese a Ragusa per raccontare le difficoltà e le speranze degli amministratori