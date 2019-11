F1 | GP Abu Dhabi 2019 | Valtteri Bottas partirà dal fondo della griglia per la

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Notizie dentro e fuori dalla pista per. Il pilota finlandeseMercedes ha confermato su Instragram di aver chiuso la propria relazione con la ormai ex moglie Emilia Pikkarainen. Un decisione frutto delle difficoltà relazionalicoppia nel gestire ed assorbire i tanti impegni del pilota. View this post on Instagram Unfortunately I have to share you the news that the marriage between Emilia and myself has come to an end. Our ways have split because of the challenges my career and life situation bring and we think this is the best for both of us and our future lives, so we are separating as friends. I will be forever thankful for all the sacrifices she had to make for me, for her support during many years and for all the experiences that we have had together. I trust that you will respect both of us and our privacy regarding ...

SkySportF1 : ?? Ad Abu Dhabi l'ultima in #F1 di @HulkHulkenberg ? Sperate in un suo ritorno nel 2021? #SkyMotori #Formula1… - antoniospadaro : Tra i doni portati da #PapaFrancesco al Patriarca buddhista anche la Dichiarazione di Abu Dhabi. Il card. Ayuso ha… - antoniospadaro : Tra i doni offerti da #PapaFrancesco al Supremo patriarca buddhista della #Thailandia è il Documento sulla Fraterni… -