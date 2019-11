Etichette alimentari | l’alternativa dell’Italia al sistema francese che penalizza olio e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Se per le eccellenze del comparto alimentare made in Italy arriva dalla Francia una minaccia anche superiore ai dazi e alle guerre commerciali ingaggiate dagli Usa, il nostro Paese prova a rispondere mettendo sul tavolo dell’Unione europea uno strumento che è frutto di due anni di lavoro e del contributo di quattro ministeri: quello della Salute, degli Esteri, dell’Agricoltura e dello Sviluppo economico. Nei prossimi giorni, infatti, il governo italiano consegnerà alla Commissione Ue una controproposta al Nutri-Score, l’etichetta a semaforo ideata dai francesi che assegna un colore a ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale. Secondo questo, per esempio, si attribuisce un bollino rosso (corrispondente al voto più negativo della scala) al prosciutto crudo, che non è l’unico alimento made in Italy a essere ‘bocciato’. La proposta italiana si chiama, invece, ...

