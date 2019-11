Due nuove inchieste su Autostrade e Spea | omissioni lavori su ponti a rischio crollo e

Terremoto in tempo reale - Due nuove scosse in Campania - la terra trema a Benevento : Due scosse di Terremoto sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Campania. Le due scosse di Terremoto sono avvenute nella tarda serata subito dopo la mezzanotte. Gli eventi sismici di magnitudo 2.2 il primo e di 2.9 il secondo, sono avvenuti alle ore 0,24 e 0,42. L’epicentro delle due scosse di Terremoto è stato localizzato a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre e a ...

Files di Google si aggiorna con Due attese e utili nuove funzioni : Gli aggiornamenti a Files di Google ne hanno mantenuto lo spirito di app leggera, compreso l'ultimo che porta lo streaming dei contenuti multimediali L'articolo Files di Google si aggiorna con due attese e utili nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela Due nuove colorazioni per il Galaxy Note 10 : Samsung annuncia le nuove colorazioni Aura Red e Aura Pink per il Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Samsung svela due nuove colorazioni per il Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Google Documenti diventa ancora più smart con queste Due nuove feature : In occasione dell’evento Cloud Next di Londra il CEO di Google Cloud, Thomas Kurian, ha annunciato che smart Compose è in arrivo su Google Documenti per gli utenti G Suite. Ricordiamo che smart Compose è la feature studiata dal team di Google per sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e mettere a disposizione degli utenti un […] L'articolo Google Documenti diventa ancora più smart con queste due nuove feature ...

Queste Due nuove certificazioni del Samsung Galaxy S11 lo posizionano come uno fra i migliori smartphone del 2020 : Il Samsung Galaxy S11 riceve la certificazione 5G e presenta anche il supporto alla ricarica da 25W L'articolo Queste due nuove certificazioni del Samsung Galaxy S11 lo posizionano come uno fra i migliori smartphone del 2020 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Phone 2 arriva in Due nuove varianti : ecco la Ultimate Edition e la Strix Edition : ASUS annuncia l'arrivo in Italia di ASUS ROG Phone 2 Strix Edition e ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition, due nuove varianti del suo smartPhone da gaming: ecco caratteristiche tecniche e prezzi. L'articolo ASUS ROG Phone 2 arriva in due nuove varianti: ecco la Ultimate Edition e la Strix Edition proviene da TuttoAndroid.

“Lights Up” o “Watermelon Sugar” : quale delle Due nuove canzoni di Harry Styles ami di più? : Dicci cosa ne pensi! The post “Lights Up” o “Watermelon Sugar”: quale delle due nuove canzoni di Harry Styles ami di più? appeared first on News Mtv Italia.

Nuoto - Trofeo Mussi 2019 : Due nuove atlete sulle orme di Benedetta Pilato : Un’altra giornata di Nuoto di altissimo livello nell’ultima tornata di gare del 43-esimo “Trofeo Mussi-Femiano-Lombardi” che ieri è stato il teatro della clamorosa quinta prestazione mondiale stagionale nei 400 stile libero di un Gabriele Detti in piena fase di preparazione in vista delle qualificazioni olimpiche del 14 Dicembre. Nella splendida cornice della vasca di Massarosa oggi sono scesi in acqua gli atleti delle ...

Sardegna - i Due dirigenti scelti dal governatore Solinas e i curricula modificati. Nuove polemiche sulle nomine : “Senza i requisiti” : Due dirigenti, cinque curricula. Tutti diversi. È solo una delle incongruenze che emergono scartabellando i cv del neo direttore generale della Regione e del nuovo capo della Protezione civile della Sardegna. Si tratta rispettivamente di Silvia Curto, avvocata che condivide lo studio con il legale del presidente della Regione Christian Solinas e di Antonio Belloi, vigile del fuoco e ingegnere edile, nonché esponente di spicco del Partito sardo ...

Queste Due nuove feature di WhatsApp vi permetteranno di gestire meglio i contatti “scomodi” : La beta di WhatsApp inizia a mostrare i primi segni della nuova funzione di avviso per i contatti bloccati L'articolo Queste due nuove feature di WhatsApp vi permetteranno di gestire meglio i contatti “scomodi” proviene da TuttoAndroid.

Sarah Michelle Gellar di Buffy pronta a rilanciarsi : sarà protagonista di Due nuove serie tv : Sarah Michelle Gellar si prepara a tornare sul piccolo schermo con stile. La rete americana Fox ha in cantiere due nuove serie tv che vedono protagonista l'attrice di Buffy. Il primo progetto è Sometimes I Lie, annunciato all'inizio dell'anno, che ha finalmente ricevuto il via libera per la produzione di una stagione - si tratta infatti di una miniserie autoconclusiva. Basata sul romanzo d’esordio della scrittrice Alice Feeney, la serie è ...

Norwegian : al via in 2020 Due nuove rotte da Roma per Chicago e Denver : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Norwegian, miglior compagnia aerea low-cost lungo raggio al mondo secondo Skytrax, annuncia l’avvio di due nuove rotte da Roma Fiumicino alla volta di Denver in Colorado e Chicago in Illinois per l’estate 2020. Da martedì 31 marzo, la compagnia collegherà la capitale italiana al Colorado tre volte alla settimana, con tariffe a partire da 209,90 euro, tasse incluse. Inoltre, da mercoledì 3 ...

Norwegian : al via in 2020 Due nuove rotte da Roma per Chicago e Denver (2) : (Adnkronos) – “Accogliamo con grande soddisfazione questo progresso di Norwegian – aggiunge Federico Scriboni Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma -. Lo sviluppo annunciato consentirà di aggiungere Denver all’ampio network di destinazioni Intercontinentali servite direttamente da Roma. Inoltre, favorirà l’ampliamento e la differenziazione dell’offerta verso il Nord America che, nei ...

Televisione - cambia il segnale digitale : Due anni di tempo per adeguarsi. Da dicembre via al bonus per l’acquisto di nuove tv o decoder : A partire dal prossimo anno e fino al 2022 si compirà lo switch off del digitale terrestre attualmente in uso (Dvb-T1) e il passaggio al nuovo standard Dvb-T2. I consumatori quindi avranno due anni di tempo per adeguarsi, sostituendo i vecchi televisori (quelli comprati prima del 2017) con tv che siano compatibili oppure comprando un decoder che consenta la ricezione del segnale. Per questo motivo, già il governo Gentiloni aveva previsto ...