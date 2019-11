Carlo | il re ombra che potrebbe diventare reggente entro 18 mesi

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019Il momento did’Inghilterraarrivare presto, o almeno è quanto si vocifera da qualche ora sui tabloid britannici, che parlano insistentemente di una reggenza dell’eterno principe ereditario, 71 anni compiuti lo scorso 14 novembre,18. Un anno e mezzo, per prendere il posto della madre Elisabetta II, sul trono dal 1952. L’avvicendamento dovrebbe avvenire quindi nel 2021, quando la sovrana più longeva della storia avrà compiuto 95 anni. Il condizionale, ovviamente, è ancora d’obbligo, ma le voci si sono fatte più insistenti dopo la vicenda del principe ...

infoitcultura : Il principe Carlo è un'ombra nello scandalo di Andrea - Italia_Notizie : Il principe Carlo è un'ombra nello scandalo di Andrea - IsabelA38354797 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit è Gold Sponsor della T-Fast 42k, la maratona internazionale all'ombra della Mole con eventi per atleti e appas… -