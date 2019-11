Biathlon | IBU Cup Sjusjoen 2019 | nella 7 5 km sprint femminile vince Karoline Erdal | 23ma

Biathlon - IBU Cup Sjusjoen 2019 : nella 10 km sprint maschile vince Lucas Fratscher - 39° Thierry Chenal : Si è disputata la 10 km sprint maschile a Sjusoen (Norvegia), che ha inaugurato la nuova stagione dell’IBU Cup di Biathlon : successo del tedesco Lucas Fratscher , che con un solo errore in piedi chiude in 28:33.1 e precede di 5.7 l’austriaco Harald Lemmerer, secondo (stesso score al tiro), e di 17.3 il norvegese Aleksander Fjeld Andersen, terzo (tre errori in piedi). Poca gloria per gli azzurri: 39° Thierry Chenal a 2:57.8 con tre ...

Biathlon - l‘IBU Cup torna a Ridanna dal 12 al 15 dicembre : Tra poco meno di due mesi i migliori “cacciatori delle nevi” al mondo inizieranno una nuova stagione di gare, che avrà il suo apice in febbraio con i Campionati del Mondo ad Anterselva. La Coppa del Mondo esordirà in Svezia, a Östersund, mentre l’IBU Cup avrà inizio quasi contemporaneamente a Sjusjoen, in Norvegia. Poi l’IBU Cup, la seconda serie di gare al mondo per importanza, dal 12 al 15 dicembre si sposterà in Alto Adige, per la ...